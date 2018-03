Alba lancia il questionario on-line sulla ciclabilità

ALBA Le Amministrazioni comunali di Alba, Grinzane Cavour e Roddi hanno deciso di aderire al bando Percorsi ciclabili sicuri lanciato dalla Regione Piemonte. L’obiettivo è ottenere dei contributi utili alla realizzazione di una nuova pista ciclabile tra Alba, Roddi e Gallo Grinzane, atta a sviluppare maggiormente la ciclabilità del territorio.

La partecipazione al bando prevede la compilazione di un anonimo questionario sulla ciclabilità, a cura dei cittadini, entro il 20 marzo, per capire meglio come ci si sposta in bicicletta in zona ed è propedeutico allo studio della mobilità ciclabile. Perciò serve la collaborazione di tutti.

Per compilare il questionario basta cliccare sul seguente link: https://goo.gl/forms/Ox81YZ9RpKFjxAQz1

L’indagine sulla domanda di ciclabilità copre un punteggio importante nel bando.