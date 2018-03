Canale annuncia un anno affollato di eventi culturali e di folklore

CANALE Comune ed ente Fiera annunciano proposte interessanti per il 2018

Si preannuncia un anno intenso di manifestazioni a Canale. Comune ed ente Fiera hanno appena redatto il programma per il 2018. «Cerchiamo di essere vicini alla realtà del nostro paese, con momenti di festa, in collaborazione con le associazioni sportive e di volontariato ma anche con i commercianti, che ringraziamo sin da ora per l’aiuto prezioso che ci offriranno», commenta il vicesindaco con delega alle manifestazioni, Gianni Gallino.

Il Comune ha concesso un contributo di 50mila euro all’ente Fiera del pesco per l’organizzazione e la gestione di manifestazioni per il 2018. Il contributo verrà erogato in due rate: un acconto di 40mila euro e i rimanenti 10mila euro solo a saldo.

Tale somma sarà destinata a pagare la festa di Carnevale che si è svolta il 18 febbraio, il mercato delle eccellenze agroalimentari Bon ben bon che sarà il 6 maggio, per il volo della colomba, spettacolo pirotecnico in ossequio a una tradizione canalese nell’ambito della festa di san Bernardino, in calendario il 20 maggio. Le altre manifestazioni che verranno finanziate con il contributo comunale sono il Gran mercà delle pulci del 27 maggio e del 30 settembre, il Palio dei borghi, tra giugno e luglio, e la Fiera del pesco, dal 22 al 29 luglio. In programma per il 2018 ci saranno anche la commedia teatrale Tote vigiote il 13 marzo, il raduno di auto sportive storiche il 7 e l’8 aprile, la gara ciclistica Gran fondo Roero rocche bike il 15 aprile, la commedia D’amore non si muore che sarà in scena il 20 aprile.

Si proseguirà il 13 maggio con la gara ciclistica il Gran premio del Roero-La primavera dei campioni, il 20 maggio con il festival musicale canalese e il 27 maggio con Porté disné. Il 10 giugno si terrà la giornata della salute, in collaborazione con i medici, durante la quale verranno effettuate gratuitamente analisi per misurare, ad esempio, la vista e il diabete. Dal 6 all’8 luglio è programmata la visita ai gemelli di Rodilhan, mentre dal 6 al 9 luglio si terrà la festa a Valpone; il 16 settembre ci sarà Sport in piazza, il 18 novembre la Festa del ringraziamento, mentre l’intero mese di dicembre sarà dedicato alle iniziative natalizie.

e.c.