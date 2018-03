Carmagnola si colora di giallo e punta sull’arte per la festa della donna

FESTA DELLA DONNA A Carmagnola da cinque anni opera il gruppo “Donne in città” creato per esaltare il lavoro delle donne. Per il prossimo 8 marzo il gruppo presenta un tris di iniziative.

Si terrà la quinta edizione della mostra di Arte creativa diffusa nelle vetrine dei negozi di Carmagnola, un incontro e un gemellaggio ormai consueto tra le donne artiste e creative e le donne che lavorano nel settore del commercio e artigianato. La città vivrà una nuova edizione del “Progetto coloriamo la città…in giallo” con le originali installazioni artistiche temporanee, realizzate in alcuni spazi e arredi cittadini sia pubblici che privati, una forma di arte semplice e sociale, con la riscoperta dell’abilità manuale delle donne, rivisitata e utilizzata come mezzo per dare colore e vivacità alla città (sabato 10 marzo alle 16 ritrovo in piazza sant’Agostino per visita guidata alla mostra).

Infine, nel palazzo comunale dal 6 al 30 marzo sarà allestita la mostra fotografica “Donne al lavoro” con le foto realizzate da Gisella Molino, l’esposizione raccoglie una piccola rassegna di donne dei negozi carmagnolesi per contribuire a valorizzarne il ruolo. La mostra verrà inaugurata oggi, martedì 6 marzo alle 21.

m.b.