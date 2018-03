Giornalista per un giorno con Gazzetta d’Alba

CONCORSO PER GLI STUDENTI “Giornalista per un giorno” è un sentiero di conoscenza, palestra per poter sperimentare uno dei mestieri più complessi ed entusiasmanti. È il concorso proposto da Gazzetta d’Alba, in collaborazione con Banca d’Alba, e aperto a tutte le scuole superiori albesi e braidesi.

I partecipanti dovranno realizzare un giornale cartaceo o digitale (non più di quattro pagine), un video o anche un cartellone (massimo 60×80 cm) che contenga una o più storie coerenti tra loro, un’inchiesta, un racconto o l’illustrazione di un argomento di natura sociale, politica, religiosa, economica o storico-artistica. La tematica può essere legata all’esperienza personale, alla città in cui abitano gli autori o al territorio.

In altre parole, i ragazzi dovranno raccontare una situazione utilizzando uno a scelta tra differenti linguaggi espressivi. I giornalisti e la direzione di Gazzetta d’Alba saranno a disposizione delle scuole che ne faranno richiesta per parlare in classe di giornalismo e informazione.

Ecco come partecipare

I lavori vanno inviati su supporto cartaceo o digitale alla redazione, in piazza San Paolo 14 ad Alba, oppure all’indirizzo e-mail posta.gazzetta@stpauls.it, specificando che si tratta del progetto “Giornalista per un giorno”.

I lavori giudicati più interessanti dalla giuria saranno ricompensati con libri, abbonamenti digitali a Gazzetta d’Alba e due stage di un mese nel Parlamento europeo ottenuti grazie all’europarlamentare albese Alberto Cirio. Infine un tirocinio in loco: Banca d’Alba consentirà al migliore studente di fare un’esperienza nella redazione della rivista Cento torri, dedicata ai soci dell’istituto di credito.

La designazione dei vincitori sarà effettuata nel corso di una conferenza tenuta da don Luigi Ciotti e rivolta a tutti i ragazzi delle scuole superiori albesi: la data sarà venerdì 11 maggio, nella sala Ordet, in piazza Cristo Re, con la partecipazione di don Antonio Sciortino, don Giusto Truglia e il presidente di Banca d’Alba Tino Cornaglia.

m.g.