H Zone: va in scena Tra amiche, recita di costume al femminile

ALBA Prosegue la rassegna “H Zone in scena”, con il terzo appuntamento dedicato all’universo femminile.

E proprio in occasione della festa della donna, venerdì 9 marzo, alle 21, sul palco di piazza Beausoleil, la Tiaso teatro si esibirà con lo spettacolo Tra amiche. La storia s’ispira al film Due partite, diretto da Cristina Comencini. Nel primo atto, ambientato negli anni ’60, quattro donne si ritrovano per una partita a carte a casa di una di loro. Per il gruppo di amiche, mogli e madri, il gioco è un pretesto per incontrarsi, scambiarsi confidenze e battute, dalle quali emergono tematiche sociali tipiche di quel periodo storico. Nel secondo atto, lo spettatore si trova di fronte alla stessa casa, ma qualcosa è cambiato: sono passati 45 anni. Sedute al tavolo, quattro donne diverse dalle precedenti protagoniste, ma in qualche modo legate a loro. Il risultato è un confronto tra due epoche e due generazioni diverse, interpretato con ironia. L’ingresso alla serata sarà libero e gratuito.

f.p.