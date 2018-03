I vini del Piemonte protagonisti in Svezia

VINO Domenica 11, lunedì 12 e martedì 13 il consorzio I vini del Piemonte sarà in Svezia per due iniziative promozionali. Nel paese scandinavo, da anni l’Italia è al primo posto nei consumi e il Piemonte si posiziona ai vertici della classifica accanto alla Toscana.

Il consorzio proporrà lunedì 12 la seconda edizione del Barolo & friends event a Goteborg, seconda città della Svezia per numero di abitanti, nota per la sua tradizione enogastronomica, con l’obiettivo di promuovere i vini piemontesi su un mercato in crescita e attento ai vini italiani di alta gamma. L’appuntamento sarà preceduto, domenica 11, da una cena con lo chef stellato Ulf Wagner che proporrà alcuni piatti della cucina svedese in abbinamento ai vini piemontesi.

Martedì 13, Barolo & friends event sarà per la prima volta anche a Stoccolma. Per entrambe le tappe si prevedono attività collaterali, fra cui master class per i professionisti e i consumatori.

Elisa Pira