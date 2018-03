Il nuovo assetto della Diocesi di Alba nel decreto del Vescovo Brunetti

ALBA Con un decreto datato 1° marzo 2018, monsignor Marco Brunetti ha ridisegnato la geografia della Diocesi di Alba, rivedendo i confini delle otto Vicarie e costituendo 28 Unità pastorali.

La revisione, discussa in seno ai diversi organismi diocesani, prende lo spunto dal suggerimento del Libro sinodale di 20 anni fa, laddove diceva che «ogni parrocchia non basta più, da sola per rispondere alla sfida della nuova evangelizzazione».

Il decreto inoltre cita «l’accresciuta consapevolezza e preparazione nonché disponibilità dei laici, la mobilità della gente e la riduzione numerica dei sacerdoti». L’attuazione della riforma è indicata come «una meta da raggiungere progressivamente», tenendo conto della «diversità delle situazioni» che suggeriscono di prevedere diverse soluzioni pastorali.

Concretamente, nel nuovo assetto risultano i passaggi di Castellinaldo dalla Vicaria Sinistra Tanaro a quella della Valle Tanaro; Treiso passa dalla Vicaria di Alba a quella delle Valli Belbo e Tinella; Benevello va dalla Vicaria di Cortemilia a quella di Langa.

Il decreto del Vescovo Brunetti

Premesso che già il Sinodo diocesano, celebrato vent’anni fa, affermava che “ogni parrocchia non basta più, da sola, per rispondere alle sfide della nuova evangelizzazione” (Libro Sinodale, 112);

– Considerato che nella diocesi albese, da molto tempo ormai, hanno preso forma le “unità pastorali”, come risposta ad alcune esigenze e situazioni – come ad esempio l’accresciuta consapevolezza e preparazione nonché disponibilità dei laici, la riduzione numerica dei sacerdoti, la notevole mobilità della gente – allo scopo di pensare, programmare, realizzare e verificare insieme le attività pastorali di più comunità parrocchiali vicine;

– Vista l’ampia riflessione portata avanti nelle Vicarie, nel Consiglio pastorale diocesano, nel Consiglio presbiterale e nel Consiglio episcopale, per quanto riguarda la concreta individuazione delle “unità pastorali” sul territorio, legate anche alla modifica dei confini di alcune Vicarie;

– Dato atto che la diversità delle situazioni suggerisce di prevedere unità pastorali formate da più parrocchie medio-grandi ognuna con il proprio parroco, unità pastorali costituite da più parrocchie con più parroci in solidum e unità pastorali formate da più parrocchie con un unico parroco, ma che in ogni caso è opportuno attivare in ciascuna unità pastorale un’equipe formata da diaconi, religiose/religiosi e laici che possano diventare effettivi collaboratori del parroco o dei parroci e corresponsabili per tutta l’attività pastorale;

-Precisato che l’attuazione concreta e completa delle singole unità pastorali è una meta da raggiungere progressivamente, che l’attuale configurazione è ancora suscettibile di cambiamenti e che non implica spostamenti immediati di sacerdoti;

con decreto in data 1 marzo 2018

ha formalizzato la nuova configurazione delle Vicarie e istituito le unità pastorali.

Per una più facile individuazione, le parrocchie delle 28 unità pastorali vengono qui elencate non sempre con il titolo ufficiale ma con la dicitura consueta, oppure secondo il Comune e la frazione.

1 – Vicaria di Alba

UP 1 – Centro Storico: Cattedrale, S. Damiano, S. Giovanni Battista, Madonna di Como, S. Rocco Seno d’Elvio

UP 2 – Asse Piave: Cristo Re, Divin Maestro, S. Cassiano

UP 3 – Asse Moretta: Nostra Signora della Moretta, S. Margherita, S. Rocco Cherasca

UP 4 – Mussotto: Mussotto, Piana Biglini, Scaparoni

2 – Vicaria Valle Tanaro

UP 1 – Priocca: Priocca, Govone (Capoluogo, Canove, S. Pietro), Castellinaldo

UP 2 – Magliano: Magliano (Capoluogo e S. Antonio), Castagnito (Capoluogo e S. Giuseppe)

UP 3 – Guarene: Guarene (Capoluogo, Castelrotto, Vaccheria)

3 – Vicaria Sinistra Tanaro

UP 1 – Canale: Canale (Capoluogo e Valpone), Monteu Roero (Capoluogo, S. Anna, S. Grato, S. Bernardo), Vezza d’Alba

UP 2 – Montà: Montà (Capoluogo, S. Rocco, S. Vito), S. Stefano Roero (Capoluogo e Valle S. Lorenzo)

4 – Vicaria del Roero

UP 1 – Corneliano d’Alba: Corneliano, Piobesi, Montaldo Roero (Capoluogo e S. Rocco), Baldissero

UP 2 – Sommariva Perno: Sommariva (Capoluogo e S. Giuseppe), Ceresole (Capoluogo e Cappelli)

UP 3 – Cinzano: S. Vittoria d’Alba (Capoluogo e Cinzano), Monticello (Borgo, Villa e Casà)

UP 4 – Pollenzo: Pollenzo, Pocapaglia (Capoluogo e Macellai)

5 – Vicaria di Cherasco

UP 1 – Cherasco: Cherasco (Capoluogo, S. Bartolomeo, S. Martino, Picchi)

UP 2 – Oltre Stura: Cherasco (Roreto, Bricco, Veglia, Cappellazzo)

UP 3 – Narzole: Narzole, Monchiero

6 – Vicaria Valli Belbo e Tinella

UP 1 – Santo Stefano Belbo: S. Stefano Belbo (Capoluogo e Valdivilla), Castiglione Tinella (Capoluogo e Madonna Buon Consiglio), Cossano Belbo

UP 2 – Neive: Neive (Capoluogo e Borgonuovo), Neviglie, Mango (Capoluogo e S. Donato), Camo

UP 3 – Castagnole Lanze: Castagnole (Capoluogo e S. Bartolomeo), Coazzolo

UP 4 – Treiso: Treiso, Barbaresco, Trezzo Tinella

7 – Vicaria della Langa

UP 1 – Gallo: Grinzane (Capoluogo e Gallo), Castiglione Falletto, Serralunga, Sinio, Valle Talloria

UP 2 – Monforte: Monforte (Capoluogo e Perno), Roddino, Barolo (Capoluogo e Vergne), Novello

UP 3 – Diano d’Alba: Diano d’Alba, Benevello, Rodello

UP 4 – Montelupo: Montelupo, Albaretto Torre, Cerretto Langhe, Lequio Berria

UP 5 – Bossolasco: Bossolasco, Cissone, Serravalle Langhe, Somano

UP 6 – La Morra: La Morra (Capoluogo, S. Maria, Annunziata, Rivalta), Roddi, Verduno

8 – Vicaria di Cortemilia

UP 1 – Cortemilia: Cortemilia (S. Pantaleo e S. Michele), Gorzegno, Levice, Torre Bormida, Castelletto Uzzone, Gottasecca, Pezzolo Valle Uzzone (Capoluogo e Todocco)

UP 2 – Feisoglio: Feisoglio, Niella Belbo, Cravanzana, Bosia, Castino, Borgomale