In Sudafrica prima vittoria stagionale per Matteo Sobrero!

CICLISMO Quinto, sesto, terzo e primo! Le strade sudafricane stanno regalando grandi soddisfazioni a Matteo Sobrero, che questa mattina ha vinto la quarta tappa del Tour of good hope precedendo i sudafricani Reynard Butler e Clint Hendricks. In una frazione di 134 chilometri caratterizzata da alcune salite il giovane corridore di Montelupo Albese ha piazzato la stoccata vincente in volata dopo un finale da grande protagonista.

Quando mancava una trentina di chilometri dall’arrivo, sull’ultima ascesa della giornata, una decina di corridori ha scollinato in testa. Nel successivo tratto pianeggiante è stato tutto un susseguirsi di scatti e controscatti. Poi, nel finale ha preso il largo un gruppetto che includeva due compagni di squadra di Sobrero. Prima del traguardo i corridori hanno ancora dovuto affrontare una rampa breve, ma impegnativa, sulla quale Sobrero è andato all’attacco raggiungendo il gruppo di testa. In vista del traguardo, i compagni della Dimension Data hanno fatto gioco di squadra per il langarolo, che allo sprint aveva maggiori chance, e Sobrero non ha fallito il bersaglio conquistando alla grande la prima vittoria stagionale.

«Sono contentissimo. Non me l’aspettavo. Sono arrivato in Sudafrica soprattutto con l’obiettivo di allenarmi e di aiutare i miei compagni di squadra. Per loro questa è una corsa molto importante, alla quale tengono molto», ci ha detto Sobrero poche ore dopo l’arrivo.

In classifica generale Sobrero è in quarta posizione. Venerdì è in programma la tappa conclusiva.

Corrado Olocco