In Sudafrica primo podio stagionale per Matteo Sobrero

CICLISMO Continuano gli ottimi piazzamenti di Matteo Sobrero al Tour of good hope, in Sudafrica. Dopo il quinto posto ottenuto lunedì nella prima frazione, il corridore di Montelupo Albese si piazzato sesto nella cronometro di martedì, vinta dal suo compagno di squadra Stefan De Bod, mentre oggi, in una tappa di 137 chilometri piuttosto dura, caratterizzata da alcune salite, si è classificato in terza posizione. Il podio è stato monopolizzato dalla Dimension Data. Al primo posto si è classificato il sudafricano Kent Main, che ha preceduto De Bod e Sobrero. L’atleta langarolo ha tagliato il traguardo con una ventina di secondi di distacco dai due compagni di squadra.

Alla Parigi-Nizza, Diego Rosa si è piazzato in trentunesima posizione nella tappa a cronometro di 18,4 chilometri da La Fouillouse a Saint Etienne, a 1’14” dal vincitore, il suo compagno di squadra Wout Poels.

Corrado Olocco