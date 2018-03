Insegnante di Caraglio indagato per atti sessuali con minori e cessione di droghe

CRONACA Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo ha emesso una misura cautelare nei confronti di un uomo, M.D.L., di 33 anni, educatore presso una scuola media caragliese e allenatore di una squadra femminile di softball, con l’accusa di aver compiuto atti sessuali con minorenni e di aver ceduto a queste sostanze stupefacenti.

L’uomo non potrà dimorare nella Granda e non potrà avvicinarsi a più di 300 metri dai luoghi frequentati da una delle ragazze. Il provvedimento è stato emesso in seguito ai risultati emersi dalle indagini avviate dalla Guardia di finanza di Cuneo(sezione mobile del Nucleo di polizia economico finanziaria).

La segnalazione dei genitori di una giovane studentessa della scuola media dove insegnava l’educatore, che lamentavano un interessamento “particolare” verso le studentesse da parte dell’indagato, ha suggerito l’avvio delle indagini, dirette dal sostituto procuratore Francesca Lombardi, della Procura della Repubblica di Cuneo.

L’attività di polizia giudiziaria, condotta attraverso pedinamenti e appostamenti nelle vicinanze dell’istituto scolastico, di alcuni centri sportivi e palestre del caragliese e analizzando i messaggi delle chat e foto presenti sui cellulari di alcune minorenni, hanno consentito di acquisire sufficienti indizi a giustificare la perquisizione locale e personale dell’indagato.

L’analisi del computer e dei device elettronici in uso all’indagato ha permesso di acquisire concreti e più circostanziati elementi di responsabilità in ordine al reato di atti sessuali con minori e ha altresì condotto all’acquisizione di elementi probatori inerenti l’uso e la cessione di sostanze stupefacenti ad alcune studentesse. Il Gip ha quindi emesso il provvedimento cautelare, mentre le indagini sul conto dell’uomo proseguono per verificare eventuali ulteriori casi di abusi commessi ai danni di altre adolescenti.