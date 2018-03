La fondazione Miroglio ha premiato nove universitari eccellenti

ALBA La fondazione Elena e Gabriella Miroglio ha premiato 9 giovani, figli dei dipendenti e dei Senior del Gruppo Miroglio, che si sono distinti per merito all’Università.

Si tratta di sei studentesse e tre giovani, che hanno conseguito brillantemente la laurea in campi diversi, dalla medicina alla scultura, dall’architettura alle scienze linguistiche. Sono Cristina Ruggeri (Accademia albertina delle belle arti di Torino, laurea in scultura), Chiara Pittatore (Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, laurea in scienze linguistiche), Miriam Rinaldi ( Università di Torino, laurea in culture e letterature del mondo moderno), Andrea Saglietto (Università di Torino, laurea in medicina e chirurgia), Matteo Valente (Politecnico di Torino, laurea in architettura), Francesco Pastorelli (Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, laurea in economia e gestione aziendale), Giulia Gerbi (Università di Torino, laurea in lettere), Beatrice Alessandria (Università di Torino, laurea in biotecnologie mediche) e di Charlotte Andrea Gazzera (Iulm di Milano, laurea in turismo, cultura e sviluppo dei territori).

«Ciò che accomuna questi ragazzi è la passione, nonostante tutto e nonostante tutti», ha commentato Elisa Miroglio, presidente della fondazione, concludendo: «Il lavoro poi lo si trova o lo si inventa. Ma non c’è passione senza ispirazione. Dall’ispirazione alla passione e dalla passione all’aspirazione, che permette di raggiungere alte mete. Auguri ragazzi!!».