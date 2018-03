Largo ai pedoni in centro: nuovi varchi in arrivo

STOP ALLE AUTO Saranno posizionati entro marzo i nuovi varchi previsti in via Bosio e via Mazzini. Parte così la terza fase della pedonalizzazione, che avrà un costo per le casse del Comune di 100mila euro. Il primo passo verso la chiusura del centro è stato compiuto nel 2015, con la posa dei primi due varchi in via Cavour e piazza Rossetti. A marzo 2017, a livello sperimentale e un mese più tardi in via definitiva, è scattata la seconda fase della pedonalizzazione, quella più discussa.

In città sono allora stati attivati sei varchi: piazza Garibaldi (con spostamento del varco di via Cavour), via Calissano angolo via Coppa, piazza Michele Ferrero, via XX settembre (angolo via Gioberti) e piazza Rossetti. Dopo le prime settimane di rodaggio, con migliaia di multe staccate dai Vigili per accessi non autorizzati nell’area, la situazione si è poi stabilizzata.

I due varchi attuali costeranno circa 30mila euro, i restanti 70mila euro saranno utilizzati, in parte, per l’acquisto di arredo urbano – fioriere, oggetti di arredo e rastrelliere – e in parte per altri piccoli interventi pubblici. Il più importante sarà localizzato in piazza Falcone, dove è prevista la pedonalizzazione parziale, con la soppressione di una decina di stalli blu nei pressi del nuovo varco del complesso della Maddalena. Questi stalli non saranno ricollocati. L’obiettivo, dichiarato è di valorizzare l’ingresso nobile al cortile, in modo da integrarlo sempre di più al tessuto cittadino.

Spiega il sindaco e assessore all’urbanistica Maurizio Marello: «Interverremo anche sul tratto di strada che collega l’area a via Maestra per ripristinarne la pavimentazione, ma anche sullo slargo retrostante la chiesa di San Damiano, che verrà intitolato a Gianfranco Alessandria, riqualificando pure la piazzetta di via Pierino Belli. I varchi sono già stati acquistati e saranno posizionati entro marzo: in questo mese partiranno anche tutti gli interventi previsti nella terza fase della pedonalizzazione».

Marcello Pasquero