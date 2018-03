Lunedì 12 marzo partono i lavori per attraversamenti pedonali e nuovi dossi ad Alba

ALBA Nei prossimi giorni ad Alba partiranno i lavori per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali di via Franco Centro, via Pietro Ferrero e via Ognissanti.

Su queste strade la pavimentazione in porfido danneggiata sarà rifatta in asfalto con la stessa tecnica già usata in corso Enotria; nuovi dossi di rallentamento in asfalto verranno messi in via Liberazione e strada Osteria.

I lavori inizieranno lunedì 12 marzo: dalle 8.30 alle 18, fino a fine operazioni saranno chiuse al traffico via Franco Centro e via Pietro Ferrero, nel tratto compreso tra corso Europa e via Ognissanti. Successivamente saranno chiuse al traffico, sempre per i lavori, anche strada Osteria e via Liberazione, nel tratto compreso tra l’accesso alla mensa comunale e il ponte sul torrente Cherasca.

Inoltre, dalle 8.30 alle 18 di martedì 13 e mercoledì 14 marzo sarà chiusa al traffico via Ognissanti, nel tratto compreso tra via Giovanni Ferrero e corso Banská Bystrica.