Mattiangeli e Alvisi sono le vincitrici del Gigante delle Langhe 2018

CORTEMILIA Susanna Mattiangeli con I numeri felici (Vanvère edizioni) e Gigliola Alvisi con Troppo piccola per dire sì (Coccolebooks edizioni) sono le vincitrici della sezione di narrativa edita della sedicesima edizione del Premio nazionale di letteratura per ragazzi Il Gigante delle Langhe. L’hanno decretato la giuria dei ragazzi, presenti alla cerimonia che si è tenuta nella chiesa sconsacrata dell’ex convento francescano di Cortemilia, e quella tecnica formata da 3.353 studenti dagli otto ai 14 anni sparsi in tutta Italia, che hanno letto e giudicato i libri finalisti ammessi dalla giuria di qualità composta da Francesco Langella (direttore della biblioteca internazionale per ragazzi di Genova), Rosella Picech (esperta di letteratura per ragazzi), Sergio Noberini (direttore del museo Luzzati di Genova), Cinzia Ghigliano (illustratrice), Don Antonio Rizzolo (direttore di Famiglia cristiana), Valeria Pelle (giornalista di Gazzetta d’Alba e co-ideatrice del Premio), Marco Martis (illustratore), Edoardo Borra (fondazione Ferrero) e Tiziana Morena (consigliere comunale con delega alla Cultura del Comune di Cortemilia).

Nel numero di Gazzetta d’Alba in edicola domani, martedì 6 marzo, tutti gli approfondimenti sul premio e i nomi dei vincitori della sezione ragazzi.

Fabio Gallina

