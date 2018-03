Meteo: bel tempo fino a mercoledì; giovedì nuova perturbazione

Un temporaneo cuneo anticiclonico garantirà tempo per lo più stabile e soleggiato fino a mercoledì. Poi giovedì una veloce ma intensa perturbazione porterà piogge diffuse su tutto il Nordovest e nevicate fino a bassa quota sul Cuneese. Temperature primaverili a inizio settimana.

Al Nordovest avremo questa situazione

Da oggi, lunedì 12, a mercoledì 14 marzo

Oggi cielo variabile con ampi spazi di sereno alternati a passaggi nuvolosi; da domani sereno o poco nuvoloso ovunque. Resistono residui di nuvolosità sulle zone alpine di confine con precipitazioni più sul versante estero e sulla Valle d’Aosta occidentale, dove la neve potrà cadere fino ai mille metri. Temperature in netto rialzo nelle massime, con valori compresi tra 14 e 17 °C, minime che in pianura rimarranno tra 0 e 3 °C a causa del cielo sereno, mentre sulle coste saliranno fino a 7/9 °C. Venti deboli in pianura di direzione occidentale, raffiche di Foehn su zone alpine nordoccidentali, a regime di brezza su Liguria.

Giovedì 15 marzo

Cielo generalmente molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse ovunque e temporali su Liguria. Nevicate fino a bassa quota (700-800 m) sul Cuneese. Miglioramento a partire dalla serata dai versanti occidentali verso Est. Temperature in calo nelle massime con valori compresi tra 2 e 5 °C, minime stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli orientali su pianure, da moderati a forti di scirocco su Liguria specie di levante.

Da venerdì 16 marzo

L’evoluzione è piuttosto incerta perché rimarremo in zona di atmosfera instabile, anche se al momento non è prevista nessuna fase di maltempo intenso. Inoltre da alcune proiezioni potrebbe arrivare proprio tra domenica e lunedì prossimo una nuova fase molto fredda come a fine febbraio, ma è ancora tutto da confermare.

Previsioni locali per Alba: www.datameteo.com/meteo/meteo_Alba

Previsioni per il Nordovest: www.datameteo.com/meteo/meteo_Piemonte