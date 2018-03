Meteo: fine del gelo, ma ancora maltempo e instabilità presenti

L’ondata di gelo da oggi terminerà con temperature in netto rialzo a tutte le quote per l’arrivo di correnti più miti oceaniche. Tuttavia un’estesa area di bassa pressione su Atlantico centrale ed Europa, manterrà condizioni di instabilità con diversi passaggi perturbati.

Al Nord-Ovest avremo questa situazione

Oggi, venerdì 2 marzo

Cielo molto nuvoloso o coperto con nevicate fino in pianura al mattino che tenderanno a esaurirsi nel corso della giornata. Miglioramento con schiarite temporanee nel pomeriggio e nella serata. Possibile pioggia gelata in Liguria e sulle pianure più orientali. Temperature massime in rialzo e comprese tra 0 e 4°C. Venti assenti o deboli in pianura, fino a forti in Liguria centrale da Nord ma con tendenza a diminuzione di intensità dal pomeriggio. Rinforzi da Ovest su creste alpine occidentali.

Sabato 3 marzo

Cielo che si coprirà nuovamente dalla nottata, con precipitazioni diffuse , nevose fino a bassa quota ancora sul Cuneese nella mattinata. Miglioramento a partire dal pomeriggio e da Ovest. Temperature ancora in lieve rialzo con minime ancora sui -2/-3 °C in pianura, sopra lo zero sulle coste liguri, massime tra 1 e 5 °C. Venti assento o deboli in pianura, fino a moderati settentrionali su Liguria centrale.

Domenica 4 marzo

Cielo inizialmente poco nuvoloso, ma con aumento della nuvolosità durante la giornata. Prime deboli precipitazioni su alto Piemonte e Liguria , con nevicate oltre i 1.200 m. Temperature minime stazionarie in Piemonte e Valle d’Aosta, in aumento in Liguria. Le massime invece in aumento ovunque. Venti ancora assenti o deboli di direzione variabile.

Da lunedì 5 marzo.

Ancora precipitazioni diffuse nella giornata di Lunedì, nevose fino ai 1.000 m , e localmente più in basso nel cuneese. Migliora martedì, ma sempre in un contesto di temporaneità, per cui ci aspettiamo ancora altri passaggi perturbati nel corso della settimana.

La 7ª Giornata della meteorologia sul tema “Siccità ed alluvioni arrivano da lontano: viaggio nel clima che cambia” si terrà a Busca il 10 marzo 2018.

Alcuni valori di temperature minime e massime più bassi registrati tra il 25 febbraio e il 1° marzo