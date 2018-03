Meteo: previsto maltempo per sabato e domenica

Un temporaneo cuneo anticiclonico ci ha garantito tempo stabile e piuttosto soleggiato in questi giorni. Ma da domani una nuova perturbazione atlantica porterà maltempo, soprattutto domenica, sulle nostre zone. A inizio settimana nuovo miglioramento delle condizioni meteo. Temperature in forte aumento in quota tra sabato e domenica, con elevato rischio valanghe.

Al Nord-Ovest avremo questa situazione

Oggi, venerdì 9 marzo

Cielo variabile con ampi spazi di sereno alternati a passaggi nuvolosi ma senza precipitazioni significative. Possibilità di nebbie o foschie dense al mattino e in serata su pianure più orientali. Qualche debole precipitazione in serata Liguria centrale. Temperature massime fino a 12/14 °C. Venti generalmente assenti o deboli di direzione variabile a regime di brezza lungo le coste liguri.

Sabato 10 e domenica 11 marzo

Cielo generalmente molto nuvoloso o coperto almeno fino a domenica pomeriggio. Sabato precipitazioni moderate su Liguria, deboli su Piemonte orientale, settentrionale e Valle d’Aosta, pioviggini o nulla su pianure centrali, occidentali e Cuneese, ove potrebbe fare capolino il sole ogni tanto a causa dell’ombra generata dalle Alpi alle correnti sudoccidentali. Domenica invece fin dalle prime ore del mattino piogge più diffuse, generate da temporali sul mar Ligure che si esauriranno a partire da Ovest dal pomeriggio. Nevicate previste oltre i 2.000 m. Temperature minime in aumento sui 5/6 °C sulle pianure, fino a 8/10 °C sulle coste. Massime stazionarie o in lieve diminuzione. Venti assenti su pianure, in temporaneo rinforzo da sudest su Liguria orientale e da nord su Liguria centro-occidentale nella giornata di sabato.

Da lunedì 12 marzo

Una nuova fase di tempo stabile (anche se rimarranno precipitazioni residue su Liguria orientale nella giornata di lunedì) almeno fino a mercoledì farà risalire le temperature per un primo assaggio di primavera.

La 7ª Giornata della meteorologia sul tema “Siccità ed alluvioni arrivano da lontano: viaggio nel clima che cambia si terrà a Busca il 10 marzo 2018.

Previsioni locali Per Alba: www.datameteo.com/meteo/meteo_Alba

Previsioni per il Nord-Ovest: www.datameteo.com/meteo/meteo_Piemonte