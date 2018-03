Miroglio: annunciati 60 esuberi tra Govone e Castagnole Lanze

La Miroglio Textile, nelle scorse ore, ha annunciato a sorpresa 30 esuberi nel Centro direzionale di Castagnole Lanze e la decisione di voler esternalizzare il reparto controllo qualità della Stamperia di Govone, dove attualmente lavorano 30 dipendenti.

«Il nuovo modello di organizzazione di Miroglio Textile prevede per la sede di Castagnole un’evoluzione verso una struttura più snella e più orizzontale, in grado di reagire e di rispondere sempre più velocemente agli input del mercato» spiega l’azienda attraverso una nota, che prosegue: «Al fine di creare valore aggiunto al proprio prodotto, l’azienda ha inoltre deciso di far gestire l’attività del “controllo qualità” dei tessuti stampati esternamente rispetto al processo produttivo della Stamperia di Govone. Seppur sofferta la decisione è stata presa in un’ottica di rilancio dei nostri prodotti nel mercato della stampa».

L’azienda sta valutando la possibilità di aprire la cassa integrazione straordinaria per i dipendenti di Castagnole: «Il Gruppo Miroglio ha accettato di valutare un percorso di cassa integrazione straordinaria per Castagnole che possa consentire di gestire l’eccedenza attualmente individuata».

Non dovrebbero essere previsti ammortizzatori, invece, per i dipendenti della stamperia di Govone: «Per quanto riguarda Govone purtroppo la nuova normativa sulla Cigs non consente l’utilizzo dell’ammortizzatore in occasione della cessazione di attività di reparti. Abbiamo accettato l’invito a valutare opportunità di mantenere il processo del controllo qualità sul territorio attraverso partner disposti ad insediarsi in provincia di Asti o Cuneo. La decisione dell’esternalizzazione del controllo qualità non può comunque essere messa in discussione».

Le sigle sindacali e le Rsu hanno annunciato uno sciopero della durata di 8 ore nelle due sedi, in programma per martedì 13 marzo.