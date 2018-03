Perché lo scansafatiche in piemontese è detto “Lajan”?

ABITARE IL PIEMONTESE

Lajan: Scansafatiche, pigro, pelandrone, lavativo

Assegnare un nome a qualcosa o qualcuno, significa attribuirgli un valore: alto o basso, ma pur sempre un valore. Fàte nen ëmbajé da dëȓ gavàde ch’i-i ȓ’han gnun nòm! – non farti abbagliare da sciocchezze che hanno nessun nome! – Concetto tanto filosofico quanto pratico.

Torniamo a parlare di epiteti e appellativi coloriti: lajan oppure bàte ȓa lajan-a, pare derivi dallo spagnolo layar, vangare, tant’è che vanga si dice laya. Nella civiltà contadina era il pigro e fannullone che non vangava nel campo. Insomma un espressione contraria, in greco chiamata antifrasi per assegnare un aggettivo a chi piace un po’ troppo poltrire, battere la fiacca.

Ma perché la fiacca si batte? L’espressione si colloca tra i gergalismi di caserma tra Ottocento e Novecento, quando era marcata la prevalenza di ufficiali piemontesi e napoletani provenienti dai principali eserciti preunitari. Si tratta in effetti di un modo di dire nato in ambiente militare piemontese grazie al contatto “forzoso” tra uomini provenienti da luoghi diversi della penisola: in Artiglieria si dice mettersi sulla braca; in Cavalleria: dormire sulla capezza e in Fanteria, battere la fiacca.

Espressione analoga alla nostra è bate la Diana: il suono del tamburo che si fa al mattino, all’apparire della stella Diana, per destare i soldati o mutare le sentinelle. Nel vecchio esercito, il diverso battere dei tamburi era un segnale particolare per varie operazioni, come oggi ha la tromba.

All’origine di battere la fiacca starebbe uno scherzo: i soldati in ozio avranno detto che era stata battuta la fiacca – la sveglia, o che loro stessi l’avrebbero battuta. Battere la fiacca era peculiare della Fanteria e forse i fanti la usarono più a lungo degli altri proprio perché solo per loro l’espressione alla pratica di battere gli ordini, era restata comprensibile. Motivo per cui, mentre il silenzio si suona, la fiacca si batte. Buone votazioni!