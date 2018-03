A Roreto di Cherasco si impara a programmare divertendosi

RORETO Proseguono gli appuntamenti del CoderDojo Langhe e Roero a Roreto di Cherasco: il prossimo è fissato per sabato 3 marzo. Il CoderDojo è un movimento internazionale che nasce e si diffonde su base volontaria e gratuita, che propone di insegnare ai bambini il linguaggio della programmazione al computer attraverso Scratch, uno specifico software gratuito, semplice e accessibile a tutti. La parola è composta da “coder”, cioè chi scrive programmi, e “dojo”, termine giapponese che indica il luogo dove ci si allena per apprendere le arti marziali. Il CoderDojo è infatti una specie di palestra per la programmazione, l’informatica e la robotica: un luogo dove i ragazzi mettono alla prova la loro creatività, la logica e si divertono a inventare animazioni e videogiochi con la guida di volontari esperti, chiamati “Mentor”. Il Coderdojo si terrà dalle 15 alle 17,30 alla BME di Roreto di Cherasco in via Savigliano 6/b5. Sono invitati i bambini dai 7 ai 14 anni, che potranno iscriversi attraverso la piattaforma online eventbrite.it o nella sezione Laboratori del sito www.coderdojolangheroero.it: la partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati.

Per partecipare è necessario portare con sé un computer, con qualsiasi sistema operativo, e una merenda da consumare insieme. I genitori devono accompagnare i bambini e rimanere con loro durante il pomeriggio. Non è necessario aver partecipato ai precedenti laboratori per poter partecipare.

Il CoderDojo di Langhe e Roero è su Facebook e Twitter, e si può contattare scrivendo a coderdojo.langheroero@gmail.com.

a.r.