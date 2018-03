Sabato 3 marzo concerto albese per il celebre pianista danese Soren Bebe

ALBA Sarà il pianista e compositore danese Søren Bebe, insieme al chitarrista e fondatore di Milleunanota Filippo Cosentino, a inaugurare la nona stagione di musica Milleunanota nella serata di sabato 3 marzo.

I due musicisti si sono incontrati nel 2017 a Copenhagen in occasione del Vinterjazz festival, prestigioso evento dell’inverno danese, e hanno ideato questo inedito duo, già presentato con grande successo all’International Jazz Day Unesco lo scorso anno e quest’anno proprio all’edizione 2018 del Vinterjazz.

Brani originali, standard jazz e arrangiamenti originali di composizioni delle tradizione locale dei due Paesi sono le caratteristiche di questo progetto con sonorità nordiche e mediterranee che si mescolano per creare una musica meditativa, riflessiva.

Da qui il titolo “Musica per l’anima”

L’appuntamento è dunque alle 21 del 3 marzo alla Chiesa di San Giuseppe, in via Vernazza 6 ad Alba.

Ingresso 5 euro, i minori di 14 anni entrano gratis.

Per chi lo desidera i biglietti sono in prevendita da Milleunanota in via Pierino Belli 12C ad Alba dal martedì al venerdì dalle 14 alle 19, oppure si possono prenotare telefonicamente al 334-78.67.028 o via email a milleunanota.alba@libero.it.

In alternativa saranno acquistabili al botteghino a partire dalle 20.30 il giorno del concerto.