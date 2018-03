Sopralluogo della Provincia lungo le strade del Giro d’Italia

CUNEO A bordo strada ci sono ancora cumuli di neve e dai tetti sgocciola il ghiaccio, ma tra pochi mesi sulla piazza di Prato Nevoso, nel comune di Frabosa Sottana, arriverà il Giro d’Italia. Mercoledì 7 marzo un gruppo di amministratori e tecnici della Provincia di Cuneo ha svolto un sopralluogo lungo tutto il percorso cuneese della “corsa rosa” per verificare le condizioni delle strade e valutare con i sindaci eventuali interventi urgenti. Erano presenti Rocco Pulitanò, consigliere Atl cuneese e delegato personale del presidente Federico Borgna per gli eventi sportivi, alcuni amministratori comunali ed i tecnici della Provincia del Settore Viabilità dei Reparti di Alba e Mondovì.

La verifica è partita da Canove di Govone, al confine con la provincia di Asti, da dove arriverà la 18° tappa Abbiategrasso-Prato Nevoso del 24 maggio. Quindi ha toccato Alba, Gallo d’Alba, Novello, Mondovì, Villanova Mondovì e Prato Nevoso. A Novello, dove i lavori per la rimozione di una frana previsti da tempo sono già appaltati, era presente anche il sindaco e consigliere provinciale Roberto Passone, così come a Mondovì dove ha partecipato l’assessore comunale Luca Robaldo ed a Frabosa Sottana con il sindaco Adriano Bertolino. Sono state presi in considerazioni eventuali interventi di bitumatura, rappezzi del manto stradale, verifiche della segnaletica e interventi per il taglio erba a bordo strada, allo scopo di accogliere al meglio la corsa ciclistica più importante d’Italia e il grande flusso di appassionati e visitarori che si riverserà in quei giorni sulle strade della Granda.