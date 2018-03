Sportabili organizza sulle piste di Limone il primo memorial Claudio Agosti

SPORTABILI È in programma per il prossimo sabato, 10 marzo, sugli impianti di Quota 1.400 a Limone Piemonte, il primo Memorial Claudio Agosti, gara di “sci per tutti” organizzata dall’associazione sportiva Sportabili Alba Onlus.

Agosti, scomparso all’inizio di dicembre a 78 anni, era molto noto in città per la sua attività in campo sociale, sportivo e nel mondo dell’associazionismo.

Grande appassionato di fotografia e di sport, Agosti è stato tra i fondatori di AbiliSemper, sodalizio impegnato nella promozione dell’attività sportiva per i disabili.

La giornata a Limone sarà occasione per celebrare l’intensa stagione sciistica vissuta in questi mesi dagli atleti con disabilità grazie alla costante presenza di istruttori e volontari, e vedrà gli sciatori sfidarsi in quattro categorie: Monosci, Bisci e Dualski, Standing e Amici Sciatori.

Al termine della gara sono previsti pranzo e le premiazione degli atleti all’hotel ristorante Della Valle di Vernante. L’evento è organizzato con il sostegno di Fondazione Crc e Associazione AbiliSemper. La partecipazione alla gara è gratuita ma l’iscrizione è obbligatoria contattando la segreteria di Sportabili al numero 366-994.37.48 oppure 0173-61.56.70, o ancora inviando un’email a info@sportabilialba.org; il costo del pranzo è di 18 euro per gli adulti, menù bimbi a 8 euro.

A.R.