Studenti del Giolitti-Gandino di Bra in visita alle Nazioni unite

NEW YORK Otto studenti del liceo Giolitti-Gandino di Bra, accompagnati dalla professoressa Daniela Oddenino, sono per una settimana (dal 28 febbraio al 6 marzo ) a nNew York per il progetto Ishmun 2018, che permette a ragazzi di tutto il mondo di confrontarsi su politica, economia e diritti come se fossero i veri delegati dei Paesi membri delle Nazioni unite.

Franco Burdese