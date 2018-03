Su Gazzetta d’Alba tutti i risultati delle elezioni e le voci dei protagonisti

SPECIALE ELEZIONI All’interno del numero di Gazzetta d’Alba in edicola domani, martedì 6 marzo, tutti i risultati elettorali paese per paese: le scelte espresse per la Camera e per il Senato, le interviste ai protagonisti, le tabelle esplicative che chiariscono i risultati di ogni partito e di ogni schieramento, le prime analisi del voto e gli scenari ipotizzabili al termine di una tornata elettorale, che ha ribaltato il panorama politico degli ultimi 30 anni.

Gazzetta ha seguito passo passo queste elezioni ed ecco una galleria di immagini raccolte dal nostro fotografo Severino Marcato nei seggi dell’Albese.