Sulla statale 231 a Piana Biglini è stato aperto l’atteso parcheggio

ALBA È stato aperto al pubblico giovedì 1° marzo il nuovo parcheggio di Piana Biglini, situato lungo la strada statale 231, di fronte all’ex scuola infermieri.

I dodici stalli, di cui uno riservato a persone diversamente abili, sono stati realizzati su una parte dell’area verde che era inutilizzata e chiusa da una cancellata: la zona è stata pavimentata con un battuto di cemento drenante ed è stato installato l’impianto di illuminazione pubblica. L’intervento è costato complessivamente 48.778 euro.

«Siamo contenti che l’Amministrazione abbia scelto di investire nel nostro quartiere, realizzando questo parcheggio», commenta il presidente del comitato Silvio Biglino.

I lavori per trasformare il cortile dell’ex scuola in posteggio erano iniziati a metà novembre dello scorso anno e hanno comportato la modifica dell’ingresso all’area e le opere di urbanizzazione del lotto preservando gli alberi presenti, come si vede nell’immagine qui sotto.

«Questo intervento era assolutamente necessario per decongestionare il traffico di auto che parcheggiano nella zona ed era stata una delle prime richieste fatte dal comitato», conclude il presidente Biglino.

a.m.a.