Un corso a Cuneo per commissari di percorso nei rally

CUNEO È in partenza il corso gratuito per i nuovi ufficiali di gara Aci sport con la qualifica di commissario di percorso per il settore automobilistico.

Le lezioni si terranno martedì 20, venerdì 23, martedì 27 e venerdì 30 marzo dalle 20.30 alle 22.30 nella sede Aci Cuneo in via Piave 1.

Per partecipare occorre essere maggiorenni e cittadini italiani, avere la patente di guida e un certificato di idoneità fisica.

Per informazioni è possibile contattare Mauro Ruaro al numero 320-91.15.525 o scrivere all’associazione degli ufficiali di gara di Cuneo lagranda.aug@gmail.com.

Per i piloti, invece, l’Aci ha in programma un corso gratuito per ottenere la prima licenza. L’appuntamento è nella sede Aci martedì 13 marzo alle 20.30. Le iscrizioni scadono lunedì 12. Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 334-32.81.104 o scrivere all’indirizzo email ufficiosportivo@acicuneo.it .