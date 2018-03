Violenza sessuale, due arresti nell’Astigiano

ASTI I carabinieri hanno proceduto all’arresto di due persone responsabili di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia. Nel primo caso un 57enne di Cisterna d’Asti, è stato tratto in arresto in esecuzione di un ordine di esecuzione penale emesso dalla Procura della Repubblica di Asti a seguito di sentenza definitiva. L’uomo, recidivo per la medesima tipologia di reato, deve scontare la pena di 5 anni e 1 mese di reclusione per episodi di violenza sessuale nei confronti della figlia minorenne, avvenuti tra il 2011 e il 2012, emersi grazie alle indagini svolte dai carabinieri. Sconterà la pena presso la casa circondariale di Torino.

A Pino d’Asti un 41enne, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari, è stato tratto in arresto su ordinanza di aggravamento della misura cautelare, disposta dal Tribunale di Savona per pericolo di reiterazione del reato. I fatti risalgono all’anno scorso quando l’uomo aveva abusato della convivente con la quale abitava a Sassello (Savona), procurandole anche gravi lesioni; eranno stati i carabinieri ad accertare la commissione dei reati contestati. Anche in questo caso l’arrestato è stato tradotto nel carcere di Torino.