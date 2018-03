di v.p.

Dopo il primo, variegato fine settimana, durante il quale oltre 2.000 enoturisti hanno levato i calici, la festa di Vinum prosegue, tentando albesi e appassionati di vino con diversi appuntamenti e degustazioni. Il calendario, come annunciato, è fitto, ma gli organizzatori non potevano non tenere conto della scomparsa di Pietro Ferrero. E così, per rispetto al dolore e allo sgomento che hanno stretto i cuori albesi, anche il calendario di Vinum ha subìto alcuni correttivi. […]