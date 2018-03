Annunci economici

Tutte le offerte di impiego o lavoro non sono discriminanti sul sesso, in base alla legge n. 903 del 9-12-1977 e gli inserzionisti sono tenuti a rispettarla. Il giornale, inoltre, preso atto della formale correttezza degli annunci di seguito pubblicati, declina ogni responsabilità per l’eventualità che essi celino intenti ingannevoli.

Annunci pubblicati su Gazzetta d’Alba del 6 marzo 2018



♦AFFITTASI alloggio con garage ed ampio giardino, in zona panoramica, frazione Montebello, Guarene. Prezzo interessante. Tel. 0173-97.96.24.

♦AFFITTO, Alba, prestigioso bilocale, centralissimo, arredato a nuovo. Tel. 335-58.33.909.

♦ALBA, centro storico, vendesi trilocale piano primo, ottimo stato. Tel. 328-83.68.950.

♦ALBA, vendo trilocale ristrutturato, quartiere Moretta, cucina, soggiorno, camera matrimoniale, bagno, 85 mq, cantina. Ultimo piano, no ascensore. Tel. 338-38.83.887.

♦ALBA, vicino Ferrero, affittasi, referenziati, trilocale ristrutturato, arredato. Tel. 328-47.30.131.

♦CERCASI, per conto di clientela referenziata, bi-trilocali in affitto, zona Alba. Tel. 339-45.00.020.

♦ CERCO in affitto bilocale arredato, San Giuseppe Baraccone o Magliano Sant’Antonio. Tel. 338-75.56.935.

♦CORNELIANO-PIOBESI, MONTICELLO, affittansi o vendonsi alloggi: entrata, cucina, soggiorno, 2 letto, bagno, garage. Tel. 338-11.53.026.

♦MONTICELLO, affittasi trilocale arredato, riscaldamento autonomo. Solo referenziati. Tel. 338-71.54.876.

♦PRIVATO affitta alloggio grande, ammobiliato, via Ognissanti 14, con garage e cantina. Per informazioni, 333-92.27.658.

♦REFERENZIATO cerca mini appartamento in affitto, zona Moretta, Alba. Tel. 335-602.60.49.

♦ RESIDENCE LE TORRI, Alba, via Cavour 16, affitta monolocali arredati con servizio pulizie. Affitti settimanali e mensili. Tel. 339-45.00.020.

♦RIVALTA, affitto appartamenti termoautonomi senza condominio; giardino. Prezzi economici. Tel. 338-309.99.99

♦VENDESI, Alba, piazza Cristo Re, in complesso di pregio, alloggio a p. terzo, con ascensore, di mq 127 circa, con cantina ed autorimessa. Ape E. Agorà, 0173-28.71.62; sito: www.agora-alba.it

♦VENDESI alloggio in Alba, zona Piave, al primo piano, soggiorno, cucina, bagno, 2 camere, cantina, garage, termoautonomo. Ace F, euro 120.000,00. Tel. 0173-64.557, geometra Chiesa.

♦ VENDO capannone, mt 1000 più uffici, zona Grinzane Cavour. Tel. 335-58.33.909.

♦VICINANZE Gallo, impresa Vietti Costruzioni affitta porzione di capannone mq 400. Tel. 335-80.75.830.



♦AFFITTO, zona Cauda, terreno 3.200 mq, parte noccioleto. Tel. 335-58.34.115.

♦ AZIENDA agricola cerca noccioleti in affitto/acquisto, zona Langhe. Tel. 393-54.45.038

♦CERCO noccioleti in affitto, zona Langhe e Roero. Tel. 338-31.37.305, ore pasti.

♦MONTICELLO, vendesi villa indipendente con giardino. Tel. 339-45.00.020.

♦MUSSOTTO D’ALBA, privato vende casa indipendente composta da 2 appartamenti, 2 garage, giardino, euro 320.000,00 trattabili. Tel. 334.14.44.292, dopo le 18.

♦ RODDI, prestigioso lotto edificabile mq 2.900, collinare, panoramico, per villa/e. Tel. 347-03.03.481.

♦VENDESI, Rocchetta Belbo, tipico cascinale piemontese su due livelli di ampia metratura ed in buono stato manutentivo. Contornano la proprietà mq 3.000 di terreni agricoli. Ottima esposizione a vista. Ape n.p. Agorà, 0173-28.71.62; sito: www.agora-alba.it.

♦VENDESI, Sommariva Perno, ampia villa su tre livelli con mq 3.200 circa di terreno pertinenziale a cortile/giardino. Ape G. Agorà, 0173-28.71.62; sito: www.agora-alba.it



♦ AFFITTASI locale uso ufficio, mq 100 (ex sede Agenzia delle entrate), Alba, corso Europa 140. Info, tel. 0173-28.49.38.

♦AFFITTASI piccola gelateria “Crema Cioccolato” in piazza don Morone, Vaccheria. Tel. 366-22.85.000

♦AFFITTASI struttura alberghiera pubblicizzata su diversi siti web a persona abilitata. Tel. 0141-98.38.26.

♦ALBA, cedesi avviata attività decennale di alimentari, frutta e verdura. Parcheggio antistante. Info in privato. Tel. 339-18.92.417.

♦ CEDESI attività panetteria, caffetteria, pasticceria, con laboratorio di panificazione e pasticceria, adatto a nucleo familiare, Neive. Possibilità di pagamento agevolato con gestione a riscatto. Tel. 327-456.82.67.

♦CEDESI panetteria-pasticceria in Bra per raggiunti limiti di età. Tel. 0172-41.29.29.



♦AFFERMATA ditta termoidraulica, con sede in Alba, cerca artigiano specializzato per installazione impianti di condizionamento. Si richiede esperienza e serietà. Per informazioni telefonare allo 0173-28.73.65; e-email: info@nuovapiemonteclima.it

♦ASSISTENTE alla poltrona odontoiatrica per studio dentistico nel centro di Alba, con mansioni anche di segreteria. Persona con esperienza nel settore e grande motivazione, con contratto part-time 25 ore settimanali su 3 giorni. Studio Modenese, tel. 335-74.27.694.

♦CERCANSI promoter per nuovo fotovoltaico per appartamenti condomini, più fisso euro 2.000,00 in provvigione. Tel. 388-30.50.840, Antonio De Pascalis.

♦CERCO signora mezza giornata a settimana, mattino per pulizie e assistenza signora. Tel. 0173-61.31.45.

♦ LA BIELETTRA di Corneliano d’Alba ricerca elettricista con esperienza in cablaggio quadri, impianti bordo macchina e impianti industriali, per inserimento nel proprio organico. Richiesta disponibilità a brevi trasferte. Tel. 335-65.02.909.

♦ La TECNO 3 di Corneliano d’Alba, costruttrice di macchine e impianti per l’industria dolciaria, cerca artigiani tubisti industriali con esperienza di impianti termotecnici su macchine alimentari e conoscenza del disegno meccanico. Telefonare al n. 0173-61.05.64.

♦ LA TECNO 3 di Corneliano d’Alba, costruttrice di macchine e impianti per l’industria dolciaria, cerca artigiani operatori su macchine utensili tradizionali con esperienza nel settore e conoscenza del disegno meccanico per realizzazioni di particolari a disegno. Telefonare al n. 0173-61.05.64.

♦ PERITI industriali, meccanici preventivisti, con conoscenza di disegno meccanico su Autocad 2D-3D e della lingua inglese, con esperienza quinquennale nel settore, assume a tempo indeterminato la Tecno 3 di Corneliano d’Alba, costruttrice di macchine e impianti per l’industria dolciaria. Inviare curriculum vitae a: industriali, meccanici preventivisti, con conoscenza di disegno meccanico su Autocad 2D-3D e della lingua inglese, con esperienza quinquennale nel settore, assume a tempo indeterminato la Tecno 3 di Corneliano d’Alba, costruttrice di macchine e impianti per l’industria dolciaria. Inviare curriculum vitae a: v.basso@tecno-3.it

♦ PERITI industriali o ingegneri meccanici responsabili di cantiere, con conoscenza di disegno meccanico su Autocad 2D-3D e della lingua inglese, con esperienza quinquennale nel settore, disponibili a fare a trasferte, assume a tempo indeterminato la Tecno 3 di Corneliano d’Alba, costruttrice di macchine e impianti per l’industria dolciaria. Inviare curriculum vitae a: industriali o ingegneri meccanici responsabili di cantiere, con conoscenza di disegno meccanico su Autocad 2D-3D e della lingua inglese, con esperienza quinquennale nel settore, disponibili a fare a trasferte, assume a tempo indeterminato la Tecno 3 di Corneliano d’Alba, costruttrice di macchine e impianti per l’industria dolciaria. Inviare curriculum vitae a: v.basso@tecno-3.it

♦RAGIONIERA part-time cercasi per tenuta contabilità e pratiche uffcio per studio professionista. Inviare curriculum: studioferriborgogno@gmail.com

♦RAGIONIERA primo impiego cercasi per studio commercialista. Inviare curriculum lavoralba2018@gmail.com

♦ SCM INSONORIZZAZIONE Srl, sede lavoro zona Govone, ricerca: n. 1 montatore di carpenteria metallica e meccanica, massimo anni 26, preferibilmente perito meccanico, con conoscenza lingua inglese, disponibile per trasferte; n. 1 addetto reparto lavorazione lamiere su macchine controllo numerico, massimo anni 26, preferibilmente perito meccanico. Chiamare, ore ufficio, tel. 0141-96.95.66.

♦ SCUOLA professionale cerca docenti madrelingua inglese, tedesco, spagnolo su Alba e Canelli. Candidature scrivendo a: professionale cerca docenti madrelingua inglese, tedesco, spagnolo su Alba e Canelli. Candidature scrivendo a: a.manzone@aproformazione.it

♦ SOFTWARISTI periti industriali o ingegneri elettronici, con conoscenza della lingua inglese, con esperienza quinquennale di gestione delle commesse, assume a tempo indeterminato la Tecno 3 di Corneliano d’Alba, costruttrice di macchine e impianti per l’industria dolciaria. Inviare curriculum vitae a: periti industriali o ingegneri elettronici, con conoscenza della lingua inglese, con esperienza quinquennale di gestione delle commesse, assume a tempo indeterminato la Tecno 3 di Corneliano d’Alba, costruttrice di macchine e impianti per l’industria dolciaria. Inviare curriculum vitae a: v.basso@tecno-3.it

♦VALUTIAMO per nostro organico montatore mobili, preferibilmente con esperienza nel settore. Inviare curriculum a: info@bassoarredamenti.com



♦23ENNE, esperto programmi Pc, con esperienza, cerca lavoro come operaio o altro purché serio. Tel. 389-659.88.86.

♦38ENNE, italiana, laureata, cerca lavoro pomeridiano: aiuto compiti o altro purché serio. No telemarketing. Tel. 331-39.05.004.

♦42ENNE, esperienza mensa, operaia, telemarketing, cerca lavoro zona Alba. Tel. 327-38.76.967.

♦47ENNE cerca lavoro: lavapiatti, badante 24/24, stiro, pulizie, operaia; patente, esperienza, Alba, dintorni. Tel. 329-22.92.804.

♦50ENNE, piemontese, cerca lavoro di stiro. Esperienza decennale, posso anche ritirare e riconsegnare. Tel. 333-19.15.354.

♦50ENNE, referenziata, offresi lavoro fisso 24/24, ore mattino, assistente anziani ospedaliera notturna, anche privati. Tel. 320-26.46.065.

♦50ENNE, rumena, referenziata, cerca lavoro 3 ore pomeridiane, da lunedì a venerdì. Week-end 24/24. Alba. Tel. 327-06.97.729.

♦ADDETTO alle consegne, autista, venditore, magazziniere, ventennale esperienza, serio, puntuale, valuta proposte. Tel. 392-38.89.651.

♦ALBESE, seria, cerca lavoro: badante, pulizie, aiuto ristorante. Tel. 328-80.41.937.

♦BABY-SITTER piemontese, con esperienza e referenze, cerca lavoro in Alba, disponibilità immediata. Tel. 347-71.28.817.

♦BADANTE, con esperienza, offresi per assistenza 24/24, sabato, domenica, a ore, massima affidabilità. Tel. 340-14.53.668.

♦BADANTE, seria, cerca lavoro come assistenza anziani 24/24, ottime referenze, esperienza decennale. Tel. 380-46.41.069.

♦CARRELLISTA, operaio produzione, magazziniere, pulizia industriale, condominio, operaio orto, generico, aiuto muratore, cerca lavoro. Tel. 342-35.13.675.

♦CERCO lavoro anche part-time. Esperienza uffici tecnici, commerciali, assistenza clienti, operaia, albergo; inglese intermedio. Tel. 333-19.14.628.

♦CERCO lavoro come baby-sitter, pulizie o qualsiasi altro, purché serio, automunita, Alba, dintorni. Tel. 320-30.46.878.

♦CERCO lavoro come badante 24/24, pulizie, lavapiatti, Alba, San Damiano e dintorni. Tel. 324-88.90.582.

♦CERCO lavoro come lavapiatti serale, turno di notte oppure badante, pulizie a ore; automunita. Tel. 327-47.86.085.

♦CERCO lavoro come muratore, operaio, piastrellista, lavapiatti, carico/scarico, lavori di giardinaggio, campagna. Tel. 333-38.64.009.

♦CERCO lavoro in Alba per pulizie, stiro, aiuto anziani, operaia cooperativa; con esperienza. Tel. 342-54.50.437; 345-61.65.835.

♦CERCO lavoro: operaia, contadina, consegna merci, commissioni, badante (qualifica Oss), zona Asti, Alba; automunita. Tel. 335-16.97.470.

♦CERCO lavoro: operaio saldatura, verniciatura, montatore metalmeccanico, lavori campagna, lavapiatti, carico/scarico. Tel. 320-97.05.449.

♦CERCO lavoro, solo giorno, come badante, pulizie, lavapiatti. Tel. 389-66.54.574.

♦COPPIA, con esperienza, cerca lavoro: pizzaiolo, cameriera o aiuto cucina presso ristoranti, alberghi. Tel. 333-94.74.714.

♦DOCENTE per lezioni matematica, fisica, chimica, scienze, scuole superiori e medie, Alba e dintorni. Tel. 327.58.38.476

♦EX carabiniere offresi come autista personale, massima serietà e riservatezza. Info: 388-30.50.840.

♦ GIARDINIERE professionista, attrezzato, esegue qualsiasi lavoro di giardinaggio. Qualità e convenienza. Tel. 338-14.90.090.

♦INSEGNANTE di lingue e letterature straniere impartisce lezioni di inglese, francese e giapponese. Tel. 347-96.73.270.

♦INSEGNANTE impartisce lezioni di matematica, scienze, chimica, scuola media e biennio superiori. Tel. 333-68.89.378, ore pasti.

♦MURATORE in pensione offresi per piccoli lavori edili, tinteggiatura e cartongesso. Tel. 338-37.61.300.

♦ PAVIMENTI in legno, posa e levigatura, Claudio Tarditi, artigiano albese. Tel. 347-85.42.880; 0173-61.24.35.

♦PENSIONATO, automunito, disponiblile per pratiche uffici e/o viaggi per accompagnare persone anche fuori città. Tel. 345-07.27.892.

♦RAGAZZA 36enne, esperienza impiegata e operaia, cerca lavoro Alba e dintorni. Telefonare 347-13.35.783.

♦RAGAZZA marocchina, automunita, cerca lavoro come badante, baby-sitter, pulizie, lavapiatti. Tel. 320-38.03.175.

♦RAGAZZE straniere del centro cattolico, preparate per assistere anziani, ammalati oppure baby-sitter, cercano lavoro, sia part-time, sia diurno o notturno, preferibilmente tempo pieno. Telefonare alla signora Anna Fatima Gallo di Savigliano. Tel. 338-32.26.006; 320-95.28.340.

♦RAGAZZO cerca lavoro come autista, patente “C.E”, “Cqc”, saldatore o altro lavoro serio. Tel. 338-20.69.846.

♦RAGAZZO serio cerca lavoro come giardiniere, muratore, imbianchino, lavori agricoli. Tel. 389-31.39.373.

♦RAGIONIERE, master in marketing, conoscenza web, Seo, Adwords, valuta proposte lavorative. Tel. 346-98.23.519.

♦REFERENZIATA, 48enne, cerca lavoro come assistenza anziani di giorno, pulizie, stiro. Tel. 320-05.07.368.

♦RIPETIZIONI di tutte le materie per scuole elementari, medie e superiori. Telefonare al 328-67.64.908.

♦ SGOMBERO, anche gratuitamente, cantine, solai, alloggi, uffici, negozi, magazzini. Compro: oggetti antiquariato, giocattoli, mobili, modernariato, quadri. Tel. 339-80.05.332.

♦SIGNORA 38enne cerca lavoro: baby-sitter, cucitrice, stiro, pulizie, assistenza anziani, lavapiatti; automunita. Tel. 333-69.37.302.

♦SIGNORA 39enne cerca lavoro a ore zona Alba: badante, baby-sitter, pulizie, stiro. Tel. 324-80.17.185.

♦SIGNORA, automunita, cerca lavoro come badante 24/24, anche fine settimana; pulizie. Tel. 389-46.68.739.

♦SIGNORA, automunita, cerca lavoro come pulizie, stiro, purché serio. Tel. 329-15.79.150.

♦SIGNORA automunita, esperienza, referenziata, cerca lavoro: badante solo giorno, pulizie, baby-sitter, Alba, dintorni. Tel. 389-47.24.686.

♦SIGNORA cerca lavoro come badante 24/24 oppure come pulizie. Tel. 389-79.23.516.

♦SIGNORA cerca lavoro come badante 24/24. Tel. 347-60.50.718.

♦SIGNORA cerca lavoro come badante 24/24. Tel. 373-33.63.813.

♦SIGNORA cerca lavoro: sarta, operaia, pulizie, laboratorio panetterie, aiuto cuoco, badante 24/24, baby-sitter. Tel. 389-85.06.909.

♦SIGNORA cerca lavoro serio: assistenza anziani 24/24, pulizie albergo, aiuto cuoco. Automunita. Tel. 320-56.91.724.

♦SIGNORA, con esperienza, cerca lavoro per pulizie in Alba. Tel. 389-58.04.072.

♦SIGNORA marocchina cerca lavoro come badante 24/24. Tel. 327-37.08.905.

♦SIGNORA piemontese cerca lavoro 3 ore al mattino. Tel. 342-51.57.857.

♦SIGNORA piemontese cerca lavoro come badante 24/24. Tel. 334-23.31.016. No perditempo.

♦SIGNORA, referenziata, cerca lavoro a ore: pulizie, stiro, cucina, assistenza anziani solo giorno. Tel. 388-83.88.866.

♦SIGNORA, referenziata, cerca lavoro come badante 24/24, in Alba. Tel. 348-07.33.283.

♦SIGNORA rumena, 40enne, cerca lavoro diurno: pulizie, assistenza anziani, lavapiatti. Zona Alba, Monticello. Tel. 353-36.02.457.

♦SIGNORA rumena, 43enne, referenze, cerca lavoro come badante 24/24. Tel. 389-52.97.650.

♦SIGNORA rumena, 46enne, cerca lavoro: lavori domestici, stiro, a ore, tutti giorni, badante giorno. Tel. 333-764.49.07.

♦SIGNORA rumena, 50enne, cerca lavoro come badante a tempo pieno, esperienza di infermiera. Tel. 320-01.39.434.

♦SIGNORA rumena cerca lavoro come badante 24/24, Alba e dintorni. Tel. 340-36.89.092.

♦SIGNORE cerca lavoro come operaio presso cooperativa, guardiano o assistenza anziani. Tel. 351-20.30.583.

♦STUDENTESSA universitaria impartisce lezioni di chimica, inglese, francese; prezzi modici. Tel. 366-26.17.251.

♦STUDENTESSA universitaria impartisce lezioni di matematica, aiuto compiti; offresi come cameriera, commessa nei fine settimana. Tel. 334-16.55.409.



♦ACQUISTO moto d’epoca, qualunque modello, anche Vespa, Lambretta, qualunque stato, anche per uso ricambi. Tel. 342-57.58.002.

♦COMPRO Vespa, moto Lambretta, trattorini, con e senza documenti, pagamento contante. Tel. 331-25.06.402.

♦FIAT Multipla 1.9 Jtd, uniproprietario, 143.000 km, frizione e batteria nuove, euro 2.000,00. Vero affare. Tel. 0173-66.573.

♦FRESA a benzina, 10 cv, reversibile, ottimo stato, vendesi euro 700,00. Tel. 333-42.38.103.

♦HARLEY-DAVIDSON 883 Custom, nera, ben tenuta, pochissimi km, vendesi per inutilizzo. Tel. 338.967.50.40.

♦MICROCAR- Ligier-Aixam, Casalini, minicamioncini, Apeporter, Royalenfield, Betamotor, Fanticmotor, Symscooter. Marchisio,0173-65.054.

♦PENSIONATO vende scooter Ciak 125, 2006, motore rifatto, bollo, da revisionare, euro 500,00. Tel. 377-40.72.849.

♦PRIVATO, Alba, cerca auto usata tipo Berlingo, Kangoo, Doblò, per uso lavoro; no autocarro. Tel. 333-32.39.649.

♦PRIVATO vende Panda Young, 2003, unico proprietario, revisionata nel 2017, euro 1.500,00. Tel. 329-21.69.261.

♦TOYOTA Rav4 Crossover Tdi, anno 2012, 4×4, privato vende. Tel. 0173-29.30.38, ore pasti.

♦VENDESI camper Motorhome Magnum, 1992, 105.000 km, interni nuovi, ruote nuove, collaudo ok. Tel. 334-37.88.747.

♦VENDO Audi A4 Avant, anno 2003, km 300.000, euro 2.500,00. Tel. 333-54.27.582.

♦VENDO Fiat Panda 4×4 del 1995 con impianto a gas. Per info, 333-12.56.671.

♦VENDO fresa diesel con avviamento elettrico e trincia da motocoltivatore; attrezzatura da nocciole. Tel. 348-852.74.28.



♦APPASSIONATO compra vecchie bici da corsa. Tel. 333-18.05.560.

♦ARMADIO 2 ante, 1 con porte scorrevoli, bella scrivania in metallo, ok per ufficio. Occasione, vendo. Tel. 339-82.70.530.

♦COMPRO fresotto per orto, buone condizioni, gommato. Tel. 328-74.84.169.

♦META’ prezzo, Playstation Vita, portatile Sony, causa inutilizzo. Regalo custodia. Tel. 347-548.47.12.

♦MOBILIO Rinascimento, professionista, avvocato, ingegnere, biblioteca: tavolo, tre poltrone color noce, vetri colorati. Scontatissimo. Tel. 347-35.55.462.

♦RIMORCHIO portacingolo Roagna, 50 q.li, munito di libretto e targa, euro 2.400,00. Tel. 339-81.51.275.

♦SALOTTO bellissimo, divano, 2 poltroncine velluto verde, cuscini piuma d’oca, come nuovo, 180,00 euro vendo. Tel. 0174-45.137.

♦SVENDO bancali varie misure a prezzo economico. Tel. 338-88.08.480.

♦TAVOLO ovale in stile, con 6 sedie abbinate, vendo, adatto soggiorno-negozio. Tel. 0173-28.38.45; 348-79.29.423.

♦VENDESI 40 sedie e 12 tavolini per interni e sedie e tavolini per esterni, impilabili, per cambio arredamento, in buono stato. Tel. 349-88.18.765.

♦VENDESI bancone acciaio uso alimentare, ml 4×0,70×0,90, ruote 10, porte 8, officine Bano. Tel. 338-11.53.026.

♦VENDESI boiler elettrico, 50 litri, usato pochi mesi. Prezzo modico. Tel. 338-84.23.150.

♦VENDO cavalletto per pittura e/o disegno, poco usato, euro 50,00. Tel. 339.484.2979.

♦VENDO copriletto matrimoniale fatto a mano all’uncinetto. Tel. 339-57.81.207.

♦VENDO cuccioli pastore tedesco di pura razza, sono vaccinati e sverminati. Chiamare al n. 340-54.02.369.

♦VENDO idrocaldaia a pellet 24 kw come nuova, con serbatoio-riserva pellets. Tel. 331-27.29.071.

♦VENDO lettino, gru telecomandata, pattini a rotelle n. 33-34, euro 12,00 al pezzo. Tel. 0173-61.52.04.

♦VENDO monete Repubblica e monarchia Savoia, anche splendenti. Tel. 346-98.23.519.

♦VENDO mountain bike bianca Btwin, 6 marce, con cestino portaoggetti, anni 8-12. Tel. 366-43.04.412; 011-66.15.403.

♦VENDO mountain bike Superba, ottimo stato, euro 60,00. Tel. 339-73.46.878.

♦VENDONSI barriques usate 2° e 3° passaggio, ottimo prezzo. Tel. 0173-67.651, ore pasti.

♦VENDO, per problemi di salute, raccoglinocciole e noci Cifarelli V2000, pari al nuovo, più ruote. Tel. 339-44.99.382.

♦VENDO tamburo rullante, ottimo stato, non è un giocattolo, euro 50,00. Tel., ore pasti, al 346-12.27.650.



♦60ENNE, casalinga, volontaria Cri, aggraziata, femminile, bella signora bionda, occhi celesti, le piace cucinare, tenere in ordine la casa, coltiva l’orto. Incontrerebbe uomo serio. Tel. 345-58.81.082.

♦COMMESSA negozio, 30enne, molto carina, di classe, mora, occhi azzurri, semplice, conoscerebbe uomo calmo, gentile, non importa l’età, seriamente intenzionato a relazione stabile. Tel. 371-38.99.615.

♦PRODUCE vino, formaggi Dop, 44enne, classica bella donna mediterranea, longilinea, non le piace frequentare locali, ha tanti amici che vizia con la sua ottima cucina, nella sua vita manca solo l’amore vero. Tel. 345-25.35.391.

♦SIGNORA distinta, attraente, bruna, occhi scuri, dottoressa cardiologa, 52enne, ama le cose semplici, ha origini contadine, coltiva rose, sarebbe lieta di incontrare un signore leale. Tel. 333-19.21.428.

♦STUPENDA 36enne, italiana, bionda, occhi verdi, fisico sinuoso, insegna religione alle elementari, conoscerebbe uomo degno di fiducia, anche più grande, per convivenza, matrimonio. Tel. 366-43.38.932.