Alba: festa della donna a teatro con lo spettacolo della Rimbamband

ALBA Ritorna l’appuntamento della Festa della donna al Teatro sociale di Alba. Quest’anno calcheranno il palco albese la Rimbamband, che presenteranno lo spettacolo “Note da Oscar”.

Guidati dall’attenta regia del grande mimo Paolo Nani, l’irriverente gruppo pugliese in perenne disaccordo armonico, prende per mano il pubblico per condurlo in un viaggio imprevedibile e dissacrante tra i generi cinematografici più disparati, dal western al cartoon, dal giallo alla commedia, mixandoli, frullandoli e distorcendoli con spregiudicata creatività.

Un gioco perpetuo che, partendo dalle colonne sonore più famose, si nutre di straordinari virtuosismi, citazioni e di un’enorme dose di fantasia. Altro che “accordi” o “armonie”, i musicisti della band più eccentrica di sempre giocano con le musiche, le immagini, i personaggi e le storie che sul grande schermo hanno acceso le nostre fantasie.

Tutti i biglietti della stagione 2017-2018 sono acquistabili al botteghino del teatro (Piazza Vittorio Veneto 3) il giovedì dalle 15 alle 18 e nei giorni di programmazione di spettacolo a partire da due ore prima dell’inizio dell’evento, online sul sito www.ticket.it oppure nei punti vendita del Circuito Piemonte Ticket.