Elezioni: Marco Perosino ed Enrico Costa eletti a Senato e Camera. Sfiorato il 50%

ALBA Sono arrivati i risultati definitivi di Camera (collegio Alba-Bra-Fossano-Mondovì) e Senato (provincia di Cuneo). Trionfano i rappresentanti del centro destra Marco Perosino (Forza Italia) ed Enrico Costa (Noi con l’Italia), il primo partito al Senato e alla Camera è la Lega.

Al Senato, nel Collegio che comprende tutta la provincia di Cuneo, alle 9.26 il Ministero completa l’inserimento dei risultati e aggiunge il “bollino” con la dicitura eletto a Marco Perosino, candidato della coalizione di Centro-destra che ha ottenuto 139.756 voti, pari al 46,34%. Marta Giovannini seconda con il 22,9%, subito davanti a Giusi Giambra del Movimento 5 stelle con il 22,4%.

Questo il quadro completo

Per la Camera lo scrutino del collegio Alba-Bra-Fossano-Mondovì è giunto alla conclusione. Enrico Costa, candidato della coalizione di Centro-destra ha ottenuto il 48,23% dei voti, pari a 78.908 voti. In questo caso al secondo posto non c’è il candidato del centro sinistra, bensì Federico Costamagna con il 23,11% pari a 37.811 voti. Solamente terzo l’assessore ai trasporti della Regione Piemonte Francesco Balocco per il centro sinistra con il 22,36% pari a 36.579 voti.

Questo il quadro completo dei risultati con i dati del Ministero dell’interno