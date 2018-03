Ottimo esordio per “La terra buona”, miglior media per sala in Italia

LA TERRA BUONA La seconda opera del regista albese Emanuele Caruso, è il film con la miglior media schermo d’Italia, oltre a posizionarsi al 16° posto nella Top 20 tra i film più visti ieri, giovedì 1° marzo, nel nostro Paese (dati nazionali Cinetel), lo comunicano oggi i maggiori siti di informazione cinematografica online.

1.210 gli spettatori contati nella serata di ieri – 1° marzo – nelle sei sale piemontesi in cui è programmato.

Grande soddisfazione da parte del regista e produttore Emanuele Caruso: “Considerando che le nostre sale sono solo 6 e tutte in Piemonte, dove sta nevicando, il risultato ci riempie gioia: la miglior ricompensa dopo quattro anni di intenso lavoro e grande impegno”.

La “Terra buona”, a differenza degli altri film, arriverà a Roma, Milano, Bologna, Firenze e in tutta Italia non in “contemporanea”, ma in un percorso di tre mesi di programmazione, come in una tournée teatrale. Ogni settimana sarà in nuove sale. Dall’ 8 marzo arriverà al cinema Reposi di Torino.

Il film è stato prodotto da Obiettivo Cinema ed è stato realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. Il film ha avuto un budget di circa 200 mila euro, 80 mila dei quali sono stati raccolti grazie all’azionariato popolare, avviato sulla piattaforma “Produzioni dal Basso”. Una cifra notevole, mai raggiunta in Italia per un film per il cinema. A rendere possibile la realizzazione del lungometraggio, raddoppiando e valorizzando l’energia dei sottoscrittori, ci ha pensato anche il Gruppo Egea, che ha seguito quest’onda di energia e che, attraverso la consulenza di Fip Film Investimenti Piemonte, ha stanziato un finanziamento pari al 50 per cento del costo complessivo.