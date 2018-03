Alba: modifiche temporanee alla viabilità da lunedì 19 febbraio

ALBA Ad Alba, lunedì 19 febbraio dalle 8.30 fino a fine lavori sarà attivo il divieto di transito per i veicoli autorizzati in via Gioberti, angolo via XX Settembre.

Attivo, inoltre, il doppio senso di circolazione veicolare per gli autorizzati in via Gioberti tra via Vittorio Emanuele e via XX Settembre, in vicolo Del Pozzo e in via Pierino Belli tra via Gazzano e via Pertinace.

Il divieto è necessario per il ripristino del suolo pubblico.

Modifiche alla viabilità anche in viale Cherasca.

Sempre lunedì 19 febbraio dalle 8.30 alle 17.00 e fino a fine lavori sarà attivo il senso unico alternato gestito da movieri in viale Cherasca, vicino al passaggio a livello, per lavori sulla linea ferroviaria.

Dalle 8.30 alle 10.30, invece, sarà chiusa al traffico veicolare via Bosio angolo via Vernazza, per scarico materiali.