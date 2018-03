Moretta chiede più vigili per controllare il traffico e i parcheggi “selvaggi”

ALBA Durante l’ultima assemblea del quartiere Moretta, sulla questione viabilità è intervenuto il comandante dei Vigili albesi Antonio Di Ciancia: «Modificheremo la situazione parcheggi e la viabilità per risolvere alcune criticità, ad esempio in via Saragat».

Il comandante, accompagnato dal vigile di quartiere Roberto Isnardi, ha raccolto le segnalazioni dei cittadini, molte delle quali riguardanti i parcheggi “selvaggi” e la necessità di una maggiore presenza degli agenti. Di Ciancia ha risposto: «Scontiamo gli effetti della penuria d’organico. Non per disinteresse lasciamo scoperte alcune zone, ma per un problema di programmazione turni».

Sempre in risposta alle osservazioni dei cittadini, l’assessore Gatto ha annunciato per la primavera il miglioramento dell’illuminazione di corso Enotria con nuovi punti luce. L’assessore ai lavori pubblici ha, inoltre, ricordato le recenti opere di manutenzione nel quartiere: la pulizia del rio Misureto, la riparazione della pavimentazione dell’area 167 tra via Saragat e via Cencio e la sostituzione dei giochi nell’area verde Generale Giovanni Varda.

Oltre alle esigenze del quartiere c’è stato spazio per alcune puntualizzazioni che hanno toccato questioni di grande interesse per tutti gli albesi: l’autostrada Asti-Cuneo (si attende un’autorizzazione dall’Europa che potrebbe sbloccare la situazione) e il problema di raggiungere l’ospedale di Verduno con i mezzi pubblici. L’assessore Martini garantisce: «Ci saranno corse per l’ospedale ogni mezz’ora e prevediamo un raddoppio dei passaggi in mattinata. Il potenziamento del servizio pubblico è una priorità. Per offrire un servizio capillare, prevediamo di disporre, a breve, di otto linee di autobus».

