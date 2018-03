Furioso inseguimento in auto in Val Bormida dopo un furto, arrestato un trentenne

CRONACA Al termine di un furioso inseguimento in auto, lungo la Valle Bormida, i Carabinieri di Cortemilia hanno arrestato un cittadino albanese nato nel 1987, pluripregiudicato, che era privo di permessodi soggiorno, con l’accusa di furto in abitazione e ricettazione.

I militari della Stazione avevano intercettato un’autovettura con a bordo tre persone mentre si aggirava nel Cortemiliese spostandosi in maniera sospetta.

L’inseguimento si è concluso con il fermo solo di uno dei tre soggetti a bordo.

Sull’auto sono stati rinvenuti svariati arnesi da scasso tra cui flessibili, coltelli a serra manico, piede di porco, cacciaviti e grimaldelli. Inoltre, durante la perquisizione, sono stati rinvenuti orologi e monili in oro probabile bottino dei furti perpetrati. Due orologi dal valore complessivo di circa mille euro sono stati già riconsegnati alla legittima proprietaria, ovvero una donna residente ad Albisola Superiore. L’albanese, appena finito di scontare la pena che deciderà il Giudice del Tribunale di Savona in relazione all’accusa di ricettazione e furto in flagranza di reato, verrà espulso dal territorio nazionale in quanto irregolare e senza alcun documento d’identità. L’autovettura, una Peugeot 407 sw, è stata sequestrata e irrogate sanzioni amministrative per un totale superiore ai 7000 Euro. I Carabinieri di Alba stanno indagando per capire se i furti perpetrati nei giorni precedenti nelle zone di Saliceto siano da attribuire allo styesso terzetto, dato che nelle ultime settimane la stessa Peugeot era stata notata girare in zona.