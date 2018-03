A Bra si apre la diciannovesima edizione del premio Giovanni Arpino

BRA È arrivato all’edizione numero 19, il premio Giovanni Arpino promosso dal Comune in memoria del celebre scrittore e giornalista e riservato ai libri di letteratura per ragazzi. La premiazione è prevista nel corso del Salone del libro per ragazzi, che si terrà a Bra dal 21 al 27 maggio.

Il concorso è rivolto a tutti gli autori con più di 18 anni ed è suddiviso in due categorie: opere dedicate ai ragazzi dai 6 agli 11 anni e dai 12 ai 15 anni. Il termine per la presentazione delle candidature, secondo il bando disponibile sul sito Web del Comune (www.comune.bra.cn.it), è il 26 marzo. Le opere saranno esaminate da giurie di lettori ed entro il 9 aprile la segreteria comunicherà i cinque finalisti di ogni sezione. I libri saranno poi sottoposti al giudizio dei ragazzi delle scuole elementari e medie di Bra. Per ogni categoria saranno premiati il primo e il secondo classificato con assegni di 500 e di 250 euro. I lavori presentati saranno destinati alla biblioteca e alle biblioteche scolastiche.

In parallelo sarà proposto un concorso per le scuole: per i dettagli è possibile contattare l’ufficio cultura, in piazza Caduti per la libertà 20 (tel. 0172-43.01.85; indirizzo di posta elettronica turismo@comune.bra.cn.it).