BRA Il presidente provinciale è il braidese Gianfranco Vergnano. E la sezione dell’Associazione donatori organi (Aido) che opera all’ombra della Zizzola ha contribuito in modo sostanziale alla crescita degli iscritti a livello provinciale, che mettono la Granda ai vertici nell’ambito dell’intera regione. Sono infatti di questi giorni i nuovi dati, ufficializzati da Aido nazionale, che evidenziano il lavoro svolto dalle varie realtà territoriali. E in un Piemonte particolarmente in evidenza nella raccolta di nuove adesioni alla donazione di organi, tessuti e cellule, la sezione provinciale Aido di Cuneo risulta al primo posto, con un numero significativo di nuovi iscritti: 619.

«Non posso nascondere grande soddisfazione nel vedere la generosità che i cuneesi hanno saputo esprimere dando concretezza a un gesto altruista, libero e informato», dice il presidente provinciale, Gianfranco Vergnano, che aggiunge : «Un risultato che premia l’impegno e la determinazione profusi lungo tutto il 2017 dal gruppo dirigente del coordinamento provinciale, con il prezioso lavoro svolto, sui territori di competenza, dai tanti gruppi comunali, vero cuore pulsante della nostra realtà associativa di volontariato».

L’Aido cuneese ha firmato diversi protocolli d’intesa con le Amministrazioni comunali, sull’onda di un accordo nazionale siglato tra Anci e Aido, che prevede la distribuzione del modulo di iscrizione all’associazione da parte degli addetti agli sportelli anagrafe dei Municipi. Proprio Bra è in prima fila, essendo stata la prima realtà italiana ad accogliere questa proposta. Seguono poi Fossano, Savigliano, Cervere, Cherasco, Piasco; molte altre sono in lista di attesa, per dare vita a questa bella opportunità.

