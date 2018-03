Cirio: «Al Piemonte solo 23 dei 400 milioni di contributo per le province»

CIRIO I tre presidenti delle province di Alessandria, Asti e Vercelli Gianfranco Baldi, Marco Gabusi e Carlo Riva Vercellotti, insieme all’eurodeputato Alberto Cirio, il coordinatore regionale di Forza Italia Gilberto Pichetto e i Consiglieri Provinciali cuneesi di FI, Marco Perosino, AnnaMaria Molinari e Claudio Ambrogio lanciano l’allarme in relazione alle risorse stanziate per le province italiane.

La denuncia riguarda il fondo del Governo da circa 400 milioni di euro, di cui solo 23 milioni di euro andranno al Piemonte, nonostante sia la seconda regione italiana per numero di comuni dopo la Lombardia e per km di strade dopo la Sicilia. Per la provincia di Cuneo, invece, 4,6 milioni di euro.

«Per comprendere l’assurdità di questa ripartizione basta fare un confronto tra le risorse assegnate al Piemonte e quelle date ad altre regioni. Noi abbiamo 4,4 milioni di abitanti, 1200 comuni e quasi 13 mila km di strade e i fondi previsti sono 23 milioni di euro» sottolinea l’eurodeputato Alberto Cirio, che prosegue: «La Puglia ha 4 milioni di abitanti, 258 comuni (un quinto del Piemonte) e 9 mila km di strade e le risorse assegnate sfiorano i 40 milioni. Lo stesso vale per la Campania che ha sì 5,8 milioni di abitanti, ma solo 550 comuni e 7 mila km di strade, eppure riceverà più di 52 milioni di euro. Idem la Toscana, che con 3,7 milioni di abitanti, 280 comuni e 9 mila km di strade vedrà arrivare quasi 34 milioni. Il Piemonte non ne può davvero più: ogni anno paghiamo a Roma 10 miliardi di euro in più di quelli che riceviamo».

«Pur apprezzando il tentativo dell’Unione Province d’Italia di correggere gli errori del Governo, oggi la situazione è diventata insostenibile per le Province della nostra regione. Siamo i più penalizzati d’Italia e, peggio, ci sentiamo abbandonati da chi dovrebbe difendere gli interessi del Piemonte, con le tante richieste d’aiuto che abbiamo presentato alla nostra Regione restate lettera morta» sottolinea Carlo Riva Vercellotti, vice presidente dell’Unione delle province italiane e presidente della provincia di Vercelli :«Questo pomeriggio è stato convocato il Consiglio delle Autonomie locali: chiederemo alla Regione Piemonte di presentare ricorso, perché i criteri inseriti nella Legge di Bilancio sono incostituzionali e violano l’art. 3 della Costituzione con disuguaglianze profonde».