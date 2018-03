Gli innamorati di Cesare Pavese si ritrovano a Santo Stefano Belbo

SANTO STEFANO BELBO Ritornano le visite guidate ai luoghi pavesiani. Oltre al consueto calendario d’apertura, una domenica al mese, sarà affrontato uno dei temi fondamentali del percorso umano e professionale di Cesare Pavese. A inaugurare questo nuovo viaggio tra le opere dello scrittore sarà l’amore per la cultura, che verrà celebrato nella settimana di San Valentino.

La fondazione Cesare Pavese aprirà ai turisti i luoghi pavesiani, mettendo a disposizione un servizio di visita guidata. Per tutti gli innamorati dello scrittore la partecipazione alla visita sarà scontata del 50%. L’appuntamento è per domenica 18 febbraio, in piazza Confraternita a Santo Stefano Belbo, con un tour all’insegna dell’amore per la cultura. Le visite, della durata di un’ora e mezza, avranno cadenza oraria con partenza alle 9.45, 11.30, 14.15 e 16.00. Prenotazione obbligatoria entro il 16 febbraio scrivendo una e-mail a info@fondazionecesarepavese.it.

Fabio Gallina