La sociologa Chiara Saraceno parla del mestiere di genitore

CISTERNA Sabato 24 febbraio, alle 16, nel castello di Cisterna, nell’ambito degli incontri con il polo Cittattiva, interverrà Chiara Saraceno, una delle sociologhe italiane di maggior fama, riconosciuta per i suoi importanti studi sulla famiglia, sulla questione femminile, sulla povertà e le politiche sociali. La professoressa, laureata in filosofia, presenta il libro Mamme, papà: gli esami non finiscono mai.

Il volume guarda al mestiere di genitore e alle sue sfide attuali partendo dall’esperienza concreta di madri e padri, smontando stereotipi e ricette troppo facili e riflettendo sui dilemmi posti dalle tecnologie per la procreazione.

e.c.