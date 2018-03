Meteo: week-end grigio con deboli precipitazioni

L’area di alta pressione temporanea ha fatto aumentare notevolmente le temperature in quota, mentre sulle pianure ristagna ancora un po’ di aria fredda dei giorni passati, per cui lo sbalzo atteso sarà di minore entità. Infatti già da domani si tornerà nei ranghi di metà febbraio, con deboli perturbazioni che porteranno un po’ di piogge tra sabato e domenica. Miglioramento da lunedì anche se in un contesto di atmosfera instabile.

Al Nord-Ovest avremo questa situazione

Oggi venerdì 16 febbraio

Cielo nuvoloso per nubi alte e piuttosto compatte. Deboli precipitazioni, nevose oltre i 2.000 metri su Alpi di confine e Valle d’Aosta. Temperature in rialzo nelle massime, con valori compresi tra i 9 e i 12 °C. Venti assenti o deboli di direzione variabile, qualche rinforzo da Sud su Liguria centrale e alessandrino, possibili raffiche moderate da Ovest sulle Alpi.

Sabato 17 e domenica 18 febbraio

Cielo molto nuvoloso o coperto specialmente sabato, con possibili nebbie in pianura. Deboli precipitazioni diffuse e irregolari, nevose oltre i 1.800-2.000 metri. Temporaneo miglioramento in nottata. Domenica ancora possibilità di deboli precipitazioni per un cambio di correnti in quota, relegate su Alpi occidentali e sudoccidentali e pianure del Cuneese e Torinese. In questo caso la neve scenderà fino ai 800 -1.000 metri per il ritorno di aria più fredda da Nordest.

Temperature che cambieranno in questo modo: sabato minime in aumento per via dell’aria più calda presente oggi e per la copertura nuvolosa, e comprese tra 3 e 8 °C. Massime in calo rispetto ad oggi su Piemonte e Valle d’Aosta, stazionarie in Liguria. Domenica in generale lieve calo sia nelle minime che nelle massime in pianura, stazionarie in Liguria, in diminuzione più decisa sulle Alpi.

Venti generalmente deboli ovunque, tranne in Liguria centro occidentale dove saranno moderati con rinforzi fino a forti da Nord.

Da lunedì 19 febbraio

Un area di alta pressione al suolo tenderà a riprendere spazio sulle nostre regioni e, unita a correnti mediamente settentrionali in quota , favorirà giornate più soleggiate e stabili con temperature in media per il periodo.

Previsioni locali per Alba: www.datameteo.com/meteo/meteo_Alba

Previsioni per il Nord-Ovest: www.datameteo.com/meteo/meteo_Piemonte