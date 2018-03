Piobesi: individuata e riparata la fuga di gas a villa Ottavia

PIOBESI Si è risolta senza conseguenze la fuga di gas che questa mattina, giovedì 15 febbraio, ha interessato villa Ottavia, la struttura per persone affette da autismo, sita al numero 17 di piazza San Pietro a Piobesi.

L’odore di gas si era diffuso notevolmente, tanto da essere percepito anche al difuori della struttura. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i tecnici del gas che hanno cercato il guasto piano per piano, mentre una pattuglia dei Carabinieri era nei pressi, pronta a intervenire in caso si fosse reso necessario. Intanto gli ospiti, insieme al personale, attendevano il termine dei controlli in zone già messe in sicurezza.

Intorno a mezzogiorno il punto di dispersione è stato individuato nei pressi della centralina ed è stato riparato, permettendo alla community farm per soggetti autistici di ritornare alla normale quotidianità.

v.p.