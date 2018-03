Viaggio della memoria: gli albesi stanno visitando Cracovia

CRACOVIA La prima mattinata in Polonia dei liceali albesi partiti ieri, venerdì 9 febbraio, per un viaggio della memoria, li ha portati a visitare il centro storico di Cracovia.

Dopo il lungo viaggio in pullmann e treno, i ragazzi sono arrivati nella città d’arte polacca verso le 9 del mattino e sono stati coinvolti in una sorta di caccia al tesoro dei monumenti. Divisi in squadre e dotati di una lista di luoghi da cercare e nei quali scattarsi delle foto, i neodiciottenni albesi si sono sparsi per il centro, dove si registrava una temperatura massima di zero gradi.

Mentre la maggior parte si è affidata a Google maps, un gruppetto di studenti del liceo Da Vinci ha preferito le vecchie, classiche cartine turistiche…e ha vinto, arrivando per primo ad accumulare tutte le foto-prova richieste.

v.p.