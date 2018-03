ALBA Il Comune di Alba comunica che per lavori di scavo su suolo pubblico per conto di Telecom Italia giovedì 8, venerdì 9 e lunedì 12 marzo, dalle ore 08.30 alle ore 18, è previsto il divieto di transito veicolare in via Vida (tra via G. Govone e piazza Monsignor Grassi) ed a seguire in via G. Govone (tra via Vida e piazza Vittorio Veneto). Il doppio senso di circolazione veicolare è previsto solo per residenti e attività insediate nei tratti di strada chiusi.