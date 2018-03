Due richieste di rinvio a giudizio per l’omicidio Ghibaudo

BRA Sono due le richieste di rinvio a giudizio che saranno discusse a maggio nel caso dell’omicidio di Salvatore Ghibaudo. Secondo il pm astigiano Gabriele Fiz che ha sostituito dopo il trasferimento Giulia Marchetti, i responsabili della morte dell’ex giardiniere braidese trovato morto in un pioppeto alla periferia della città nel giugno 2016, sarebbero Mario Novi, pregiudicato ventisettenne braidese, già detenuto in carcere ad Asti, e Mauro Regis, ventiduenne braidese, anch’egli con piccoli precedenti. Per entrambi il capo d’accusa è di omicidio volontario in concorso, detenzione e porto abusivo di arma, ricettazione. A Regis è contestato anche il reato di calunnia. La decisione sul rinvio a giudizio spetterà al gup Alberto Giannone.

e.a.