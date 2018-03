La tenda scout di piazza Cristo Re

L’INCONTRO Oltre un anno d’incontri ed eventi, per ricordare il passato, crescere e guardare al futuro. Con la giornata di domenica 25 febbraio, gli scout albesi hanno chiuso i festeggiamenti per il loro centenario. Era il 28 novembre 1916, infatti, quando il primo gruppo nato in città venne iscritto nel registro nazionale. Da quella data, generazioni di bambini, di ragazzi e di adulti hanno vissuto momenti indelebili all’interno dell’associazione. Così, per lasciare un segno tangibile dell’importante compleanno, si è deciso di donare un monumento dal grande valore simbolico, inaugurato nel pomeriggio di domenica in piazza Cristo Re: una tenda stilizzata in legno, con il pennone per issare la bandiera dell’Agesci. Sul telaio dell’installazione, campeggia la scritta “Lasciate il mondo migliore di come lo avete trovato”.

Spiega Roger Davico, presidente del comitato per il centenario: «Domenica si è chiuso un anno intenso. Ma ora ci aspettano altri cento anni come questi, per questo subito dopo abbiamo di nuovo issato la nostra bandiera sul pennone del nuovo monumento».

Prima della cerimonia in piazza Cristo Re, gli oltre 350 scout dei quattro gruppi diocesani – di cui fanno parte anche ragazzi di nazionalità straniera – si sono ritrovati per la Messa in duomo. Il giorno scelto per la conclusione del centenario è a sua volta ricco di significato: ogni 22 febbraio, data della nascita del fondatore dello scoutismo Baden Powell, i gruppi di tutto il mondo festeggiano il Thinking day (la giornata del pensiero).

f.p.