Le nocciole Piemonte Igp della Life sono il Prodotto Food 2018

SOMMARIVA PERNO È la nocciola Piemonte Igp della linea “Valore al territorio” dell’azienda roerina Life ad essersi aggiudicata il primo posto nella categoria Frutta&vegetali del premio “Prodotto Food 2018”.

Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato nei giorni scorsi a Milano, a margine della quarta edizione del convegno “Food Match 2018”, organizzato dalla rivista Food in partnership con Facebook.

“Prodotto Food” è il premio attraverso cui alcuni esperti del settore food&beverage selezionano e valutano i prodotti lanciati sul mercato nell’ultimo biennio o che nello stesso periodo hanno avuto una significativa innovazione all’interno del proprio marketing mix. Tra i criteri di selezione applicati figurano innovazione, ricerca e sviluppo, finalizzati a rispondere al meglio alle esigenze dei consumatori.

Con il suo sapore intenso e le sue note profumate, la nocciola Piemonte Igp rappresenta un’eccellenza piemontese delle Langhe e del Roero, lo stesso territorio in cui Life opera dalla sua fondazione.

Sacchi: «Un premio da condividere con i contadini e i nostri collaboratori»

Ha ritirato il premio Davide Mario Sacchi, responsabile marketing e comunicazione di Life e quarta generazione della famiglia alla guida dell’azienda piemontese dal 1940, che ha commentato: «Vincere per un prodotto che rappresenta appieno il nostro territorio – ovvero il Piemonte con uno dei suoi prodotti-icona, la nocciola Piemonte Igp – è un immenso onore. Life è un’azienda estremamente legata alle proprie origini e questo riconoscimento va ben oltre il nostro ruolo: gratifica il lavoro dei contadini e di tutte quelle persone impegnate, giorno dopo giorno, a far crescere questi preziosi frutti. È con loro, oltre che con tutti i collaboratori della nostra azienda, che vogliamo condividere questo prestigioso riconoscimento».

Il prodotto che ha ottenuto il riconoscimento fa parte della linea “Valore al territorio” sviluppata dall’azienda in collaborazione con la fondazione Slow Food per la biodiversità onlus, consolidando la posizione dell’azienda di custode delle eccellenze agroalimentari provenienti dalle aree vocate, per il benessere e il piacere del consumatore. Da questa importante collaborazione è nata una gamma di prodotti locali selezionati con estrema cura, regione per regione, nei territori italiani più vocati, alla ricerca delle produzioni locali più qualitative e tradizionali, coltivate nel pieno rispetto dell’ambiente e dei propri lavoratori.