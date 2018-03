Scoperto ad Asti un negozio clandestino di merce rubata e falsa

ASTI Durante un servizio di controllo del territorio i carabinieri notavano, in via Secondo Pia, un assembramento di persone intorno a un garage con all’esterno esposte diverse biciclette. I militari provvedevano a identificare e controllare i presenti non riscontrando, nell’immediato, nessuna irregolarità. Successivi accertamenti effettuati su altri garage di proprietà di uno degli appartenenti al gruppo portavano alla luce una specie di negozio di merce molto probabilmente rubata in cui i carabinieri sequestravano: biciclette, utensili da giardinaggio e carpenteria, casse acustiche, caschi da moto e da bici, televisori, sacchi da pugilato, minimoto, snowboard, giochi elettronici, portafogli, borse e cinture con griffe false e perfino una latta da 25 litri d’olio extravergine di oliva.

Un pregiudicato marocchino di 44 anni è stato deferito per i reati di ricettazione e detenzione di prodotti con marchi falsi. Gli investigatori ritengono che il materiale sequestrato possa essere il frutto di svariati furti in abitazioni, cantine o garage e invitano i legittimi proprietari a recarsi, dopo aver concordato un appuntamento e muniti della relativa denuncia di furto, negli uffici del Comando compagnia carabinieri di Asti per poter riconoscere e riavere quanto illecitamente sottratto.