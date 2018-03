Meteo: freddo intenso e neve a metà settimana

L’aria fredda di origine russa ci farà compagnia fino a giovedì, ma con tempo generalmente stabile e in parte soleggiato. Da mercoledì sera l’arrivo di una perturbazione da Ovest favorirà la formazione di precipitazioni nevose fino in pianura.

Al Nord-Ovest avremo questa situazione

Da oggi lunedì 26 a mercoledì 28 febbraio

Cielo ancora nuvoloso oggi ma con nuvolosità in dissolvimento durante la giornata a partire da Est. Nei prossimi giorni nuvolosità variabile alternata a spazi di sereno, e nuovo aumento della copertura dal pomeriggio di mercoledì da Ovest. Nella serata di mercoledì prime precipitazioni a partire da Ovest , nevose fino in pianura. Temperature generalmente sotto 0 anche di giorno fatta eccezione per le coste liguri. Minime che in generale si manterranno tra -5 e -10 °C , anche più basse in montagna, e localmente sotto ai -10 °C ove ci sarà sereno, neve al suolo e assenza di vento. Venti generalmente assenti o deboli dai quadranti nordorientali in pianura, con tendenza a rinforzi da Nord mercoledì su Liguria centro occidentale.

Giovedì 1° marzo

cielo molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni diffuse, nevose fino in pianura e fin sulle coste di genovese e savonese. l’entità delle stesse è ancora da valutare, attualmente si stimano in non più di 10-15 cm date le correnti in quota non particolarmente favorevoli. gradualmente l’arrivo di aria calda farà salire la quota neve, ma almeno sulle pianure le precipitazioni dovrebbero rimanere nevose per tutta la giornata.

Da venerdì 2 marzo.

Temperature in deciso rialzo, possibilità di pioggia ghiacciata nelle zone interne di Liguria e Alpi Marittime se le precipitazioni dovessero persistere nelle prime ore del mattino. Miglioramento delle condizioni meteo durante la giornata. Data la formazione di una vasta area depressionaria sul medio Atlantico, tuttavia non avremo periodi stabili durevoli, anzi è probabile un nuovo passaggio perturbato nella giornata di sabato, ma decisamente più mite. Tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.

Cogliamo l’occasione per segnalarvi la 7° Giornata della Meteorologia 2018 sul tema “Siccità ed alluvioni arrivano da lontano: viaggio nel clima che cambia”, che si terrà a Busca (CN) il 10 Marzo 2018.

